Студенты московских школ и колледжей начали подготовку к «Абилимпикс-2021»

Елизавета Шиповская / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

До 24 сентября открыт прием заявок на участие в VII Московском чемпионате «Абилимпикс-2021». Отборочный тур конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью пройдет с 4 по 15 октября на 32 площадках города.

Участники чемпионата подходят к подготовке с большим энтузиазмом. Для них это отличная возможность показать себя, погрузиться в будущую профессию и познакомиться с работодателями.

Восьмиклассница Елизавета Шиповская регулярно участвует в школьных соревнованиях. Выступить на «Абилимпиксе» она хотела еще в прошлом году, но тогда ей еще не исполнилось 14 лет. На предстоящем чемпионате она будет соревноваться в компетенции «Медицинский и социальный уход».

— После школы хочу поступить в медицинский вуз и стать неврологом, поэтому выбрала профильное направление для участия. Чемпионат «Абилимпикс» позволит мне испытать силы в интересующей меня области. С удовольствием проверю себя и посмотрю, на что способны другие участники. Уже начала подготовку и подхожу к этому очень серьезно. Стараюсь грамотно распределять время, чтобы это не мешало моей успеваемости в школе. Сейчас начало года — уроков не так много. Дополнительно занимаюсь по вечерам и в выходные, читаю специализированную литературу, посещаю медицинские сайты и форумы, — поделилась Елизавета.

Илья Тимонин / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Еще один участник «Абилимпикс-2021» — Илья Тимонин. Молодой человек учится в Политехническом колледже № 8 на специалиста по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и систем автомобиля. Он уже второй год подряд участвует на чемпионате в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей».

— Менять компетенцию не стал, записался на ту же, в которой участвовал ранее. Готовлюсь к соревнованиям после пар — одно другому не мешает, тем более компетенция профильная. В подготовке мне помогают преподаватели моего колледжа. Кстати, они и рассказали мне о движения «Абилимпикс» и чемпионате профмастерства. Упор при подготовке делаю на скорость и качество выполнения работы. Мечтаю работать механиком-диагностом. Чемпионат для меня — отличный шанс познакомиться с работодателями моей профессиональной сферы, — поделился Илья.

Регистрация на «Абилимпикс-2021» будет открыта с 23 августа по 24 сентября. Подать заявку можно на сайте abilympics-russia.ru.

«Абилимпикс» — это международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его цель — содействие в трудоустройстве. Чемпионаты проходят ежегодно, объединяют миллионы участников по всему миру и меняют традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. В столице соревнования по профессиональному мастерству проводят специалисты Московского регионального центра развития движения «Абилимпикс», созданного и работающего на базе учебного центра «Профессионал».