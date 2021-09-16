Пятьдесят лет московскому Геронтологическому центру «Левобережный»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Полвека назад в Москве появился дом престарелых, который сейчас носит название Геронтологического центра «Левобережный». За сменой названий кроются изменения в подходе в работе с людьми старшего возраста. Ведь каждое поколение имеет свои потребности и представления о том, какая должна быть жизнь на склоне лет. Неизменными в работе с людьми остаются такие принципы, как внимательность, доброжелательность и профессиональный уход. Директор Геронтологического центра «Левобережный» Махач Шейхов рассказал об истории учреждения и о старшем поколении, которое там проживает.

— Как менялось отношение самих жителей к геронтологическому центру? Каким они хотели и хотят видеть место для жизни в старшем возрасте?

— В своем подходе к организации жизни ветеранов мы всегда отталкивались от их потребностей. С годами запросы ветеранов меняются, а вслед за своими жителями меняется и само учреждение. Например, в нулевых к нам переезжали работающие пенсионеры, которые рассматривали пансионат исключительно как место жительства. Для них было важнее всего обрести уверенность в том, что крышу над головой никто не отнимет, они всегда будут иметь обед и медицинское сопровождение. Постепенно портрет нашего жителя изменился — стало важным организовать досуговую деятельность. На тот момент у нас работала библиотека, а также был хор. Однако стало ясно, что этого недостаточно.

— Почему стало необходимым организовывать досуговую деятельность? Как вы справились с этой задачей?

— Дело в том, что когда жизнь человека ничем не наполнена, у него нет стимула жить дальше. А люди без занятий быстрее ослабевают. Поэтому постепенно нашей задачей стало не столько развлечение людей, сколько предложение возможностей для самореализации. Таким образом в учреждении появился целый досуговый комплекс: со столярной, художественной и рукодельной мастерскими, фотоклубом, шахматным клубом. Люди делают все, чем они хотят заниматься. Мы регулярно организуем выставки творческих работ, устраиваем шахматные турниры, ставим театральные постановки. Библиотека перестала быть складом для книг, каким была раньше. Теперь здесь жители встречаются для общения, просмотра кино. Мы проводим тематические вечера по литературе, музыке.

Мы также открыли компьютерный класс. У каждого жителя есть бесплатный доступ в интернет в любое время. Сотрудники помогают освоить компьютер. Мы видим, как занятия по интересам помогают людям реализовываться и возвращают их к активной жизни.

— Среди проживающих в домах-интернатах есть маломобильные граждане. У многих есть серьезные особенности здоровья. Какие условия созданы для таких людей? Кто о них заботится?

— В учреждении около 300 мест в общих отделениях и чуть меньше в отделении милосердия. Наши проживающие в силу возраста имеют определенные сложности со здоровьем. Но мы хотим, чтобы центр в первую очередь был домом, даже для тех проживающих, которые утратили способность к самообслуживанию. Например, раньше у нас весь персонал ходил в белых халатах. Постепенно мы отказались от них и переодели сотрудников в обычные костюмы за исключением некоторых медицинских работников.

Для маломобильных граждан, конечно, созданы особые условия. Отделение для ухода за пожилыми людьми, утратившими способность к самообслуживанию, отличается от отделения для самостоятельного проживания: здесь другое оборудование, мебель, технические средства реабилитации. Важно обеспечить полноценный медицинский уход и сформировать качество жизни человека.

— Как изменился персонал за это время? Возможно, появились новые должности?

— Со временем мы стали понимать, что наши подопечные сталкиваются с проблемами психологического характера. В первую очередь нужно было услышать и понять нужды каждого. Кто-то чувствует себя брошенным, кто-то лишился близких и остался одиноким, кому-то было тяжело принять новые условия жизни и привыкнуть к ограниченным возможностям своего здоровья — у каждого были свои проблемы. Мы увеличили штат психологов, чтобы все проживающие могли получить заботу, выговориться и не чувствовать себя ненужным. Конечно, семью никто не заменит, но компенсировать отсутствие поддержки со стороны близких частично можно. Наше учреждение стало настоящим домом для ветеранов. Они дружат друг с другом, общаются с сотрудниками, ведут интересную и активную жизнь.

Для персонала важны не только человеческие качества: эмпатия, искренний интерес к работе, способность сопереживать, но и конечно, профессиональные навыки. Вместе с сотрудниками пансионата мы постоянно повышаем свои компетенции, участвуем в форумах, выставках и конференциях гериатрического профиля, чтобы быть в курсе мировых тенденций, видеть новые методики работы, узнавать о технических новинках. Это необходимо, чтобы еще больше повысить качество жизни наших проживающих.

Мы поздравляем наших проживающих с юбилеем их нового дома!