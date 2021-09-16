5 распространенных мифов об ЭКО

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Метод экстракорпорального оплодотворения успешно применяется для преодоления бесплодия уже несколько десятков лет, и теперь этот диагноз больше не воспринимается как приговор.

Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям на свет уже появилось более 7 миллионов детей, однако предубеждения, связанные с ЭКО, до сих пор не ушли в прошлое. Давайте поговорим о наиболее распространенных заблуждениях.

ЭКО может спровоцировать рак

Нет, гормональные препараты, которые вводятся на этапе стимуляции овуляции, не способны стать причиной онкологического заболевания. Однако активизировать уже имеющий патологический процесс они могут. Именно поэтому на этапе подготовки к программе проводится тщательное обследование.

ЭКО может спровоцировать раннюю менопаузу

Нет, ЭКО не провоцирует истощение овариального резерва.

В естественном менструальном цикле в яичниках начинает расти сразу несколько фолликулов, но доминантным становится только один из них, а остальные погибают. Благодаря гормональным препаратам, используемым в программе ЭКО, необходимой стадии развития достигают все.

Проведенные исследования также доказывают, что у пациенток, вступавших в программу экстракорпорального оплодотворения, менопауза наступает в том же возрасте, что и у женщин, которые ЭКО никогда не делали.

ЭКО может стать причиной генетических заболеваний у ребенка

Факт оплодотворения «в пробирке» никак не может повлиять на геном будущего ребенка. Врачи всего лишь помогают половым клеткам встретиться.

При этом возможности современной репродуктивной медицины позволяют заранее проверить эмбрионы на наличие серьезных наследственных патологий и хромосомных аномалий, а затем перенести в матку только те, у которых отклонения не выявлены.

Таким образом, ЭКО, наоборот, помогает предотвратить рождение ребенка с генетическими нарушениями.

Генетический материал могут перепутать

Пациенты нередко спрашивают, есть ли вероятность того, что в программе ЭКО будут использованы гаметы другого человека. Такой риск микроскопически мал. Стандарты хранения генетического материала в клинике очень высоки и предполагают строгую систему контроля.

Эмбрионы при заморозке могут утратить первоначальное качество

Можно предположить, как зародился этот миф. Дело в том, что раньше использовался метод медленной заморозки. Кристаллики льда, которые образовывались в процессе, оказывали негативное воздействие на клетки и эмбрионы.

Сейчас применяется современный метод витрификации (сверхбыстрой заморозки) и используются специальные среды. Как следствие, эмбрионы после разморозки практически всегда сохраняют первоначальное качество.

Резюмируя, хотелось бы отметить, что информированность пациентов с каждым годом возрастает, поэтому мифов вокруг ЭКО, к счастью, становится все меньше и меньше.

Статья подготовлена специалистами центра репродукции и генетики Нова Клиник

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