Дело в шляпке: в столичном регионе начался грибной сезон

Наш эксперт, автор «грибных прогнозов» Сергей Федотов — большой юморист. Так он театрально изобразил «грибной ажиотаж». Но грибы в корзинах — настоящие, не бутафорские. Кстати, собирает он их круглый год / Фото: Из личного архива Сергея Федотова

Грибы пошли! И не спрашивайте куда, бегите следом. Нигде не любят собирать грибы так, как в России. Запоздалый сезон тихой охоты вступил в права и собирается нас удивить!

Сегодня у нас в гостях необычный эксперт. Физик, художник, чьи работы хранятся в частных коллекциях и престижных галереях, москвич Сергей Федотов еще и единственный человек, составляющий «грибные прогнозы». То, что он говорит, иногда кажется странным, но его теория ТВП — тепло-влажностных провокаций — работает! Если кратко, то суть грибного закона Федотова в том, что грибы не растут просто потому, что мицелий смочил дождь. Главное для их появления — температурный удар, провокация, когда, скажем, после резкого и глубокого охлаждения происходит сильный нагрев древесины. И сегодня наш профессор грибных дел расскажет и о главном осеннем хите, опятах, и о том, что вообще ждет нас в этот грибной сезон.

После основного похолодания с дождями (21–25 августа), начиная с 10 сентября, в Подмосковье пошел слой (выход) осеннего опенка сорта северный. У этого опенка хорошо видно кругло-широкое кольцо на ножке. Это самый распространенный сорт осеннего опенка в средней полосе России. Обычно он выстреливает первым в сезоне, растет на пнях, сухостое, валежнике березы, встречается на елях. Но так как дожди 21 августа шли на Московскую область с юго-запада, то юг и запад области и промочило качественнее, а затем сильно похолодало. Поэтому опята и пошли раньше на западе и юге, тогда как восточная часть области сидит пока почти совсем без опят: они там либо мелкие, либо вообще себя не показали. Но в минувшие выходные, 11–12 сентября, интернет быстро разнес благую весть о появлении наноопят. Вот и повалили грибники в лес, только что лбами не сшибаясь возле каждого пня. Началась и цепная реакция накопления машин на обочине... Но надо ли биться в конкурентной борьбе за опенок?

Печеночница, или «тещин язык» / Фото: Из личного архива Сергея Федотова

Итак, неделя с 13 по 19 сентября в Московской области проходит под знаком первого слоя осеннего опенка. Сборы будут идти по всей области, но местами слабовато и точечно. Северный опенок пойдет по земле, а с 20 сентября « залопушится» и начнет сходить. Но его место займет более мощная, тотальная волна осенних опят других сортов.

За зарождение этого мощнейшего, второго слоя осенних опят мы должны говорить спасибо холодам начала сентября.

Итак, чего ждем? В первую очередь выстрелят сорта опят типа «галлика». Эти опята любят ели, обожают мох, встречаются и разреженно по земле. У них есть утолщение внизу ножки, а шляпка бывает темной, почти черной. Этот слой массово пройдет по вырубкам, где полно еловых и березовых пней, щепы, опилок. Первый слой опят там промолчит — слишком уж все было пересушено.

А вот сейчас там все основательно пропиталось влагой. Сейчас из-за короеда много свежих, 2–7-летнего возраста, вырубок в Подмосковье. Это для опенка идеальное место. Кроме того, много было проложено ЛЭП, газопроводов, а ведь это по сути та же вырубка. Вот и пойдет опенок туда да в леса по краям вырубок, вдоль больших оврагов и болот.

В этот раз зарождение слоев прошло в такое правильное время года, что мы, уверен, очень скоро увидим максимально возможный ассортимент всех видов грибов, кроме типично весенних. Волна холода 3–6 сентября, когда мы из последнего дня лета (+17 ночью и +27 градусов днем) за три дня переместились сразу в середину осени (ночью — не выше 5 градусов, а днем — 12 от силы!), создала идеальные условия для грибного бала. Поэтому с 20 сентября массово ждем не только все грибы летне-осенней матрицы, причем отличного качества, но и поздние виды грибов — дымчатую говорушку, фиолетовую рядовку и так далее. Появится и хороший слой фламмулины (она быстро сойдет, тепловато для нее) и поздней вешенки.

Опята сорта «галлика» / Фото: Из личного архива Сергея Федотова

Не могу не рассказать об удивительном грибе, который из-за потепления начал встречаться и у нас, хотя прежде был жителем самых южных областей европейской части России.

Есть грибы со зловещими названиями: пальцы мертвеца, рука дьявола или печеночница («тещин язык»). О ней как раз и расскажу.

В Московской области это редкий гриб. Печеночница — трутовик, растущий на деревьях. И как раз сейчас его можно встретить в парках Москвы. Печеночница считается грибом очень ценным, лечебным, а в молодом возрасте она еще и съедобна, как и многие трутовики.

Недавно встретилась мне печеночница в «Лосином Острове». Рос гриб на дубе, был сантиметров 20 диаметром, по виду — ну просто кусок печени. При разрезании печеночница кровавокрасная, сок течет, будто кровь. Я чудо-гриб отварил, пожарил — меняла лесная «печень» цвет, как обычной печени и положено! На вкус оказался «тещин язык» кислым, мягкой консистенции, недаром раньше клали гриб в щи. Так что, если встретитесь с южной гостьей в лесу, не робейте: хватайте и бегом за капустой!

ТРИ ГЛАВНЫХ СОВЕТА

— Свинушки — не берем! Оказалось, в свинушке тонкой присутствует один из самых коварных типов ядов — мускарин. Он не исчезает и после трех часов кипячения. Кроме того, не так давно было установлено, что в свинушках содержится антигенный белок, агрессивный по отношению к красным кровяным тельцам, содержащимся в крови человека. Проникнув в организм, этот белок до поры никак себя не показывает, но потом может ударить аутоиммунным заболеванием.

— Соленые грибы — не укупориваем! Грибы солим открытым способом, храним в холодильнике. Как все помнят, ботулизм развивается в анаэробной среде, а враг его — кислота. Поэтому закрывать крышками можно только маринованные грибы — те, что сделаны с добавлением уксуса.

— Не стесняйтесь своего незнания, переспрашивайте у знатоков, если в чем-то не уверены, а сомнительные грибы не берите, за это можно жестоко поплатиться.