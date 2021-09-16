Как приготовить тыкву: три необычных рецепта из тыквы

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Сбор тыквы идет вовсю. Многие знают, что овощ этот относится к числу самых полезных, но при этом далеко не у всех он часто появляется на столе. Давайте исправлять свои ошибки.

Многие дачники, которые сажают тыкву, уже похвалились перед соседями богатым урожаем, кто-то завершает ее сбор. Вопрос, что приготовить из тыквы, вряд ли терзает хозяек с опытом, а вот остальным советы повара Татьяны Захлевной наверняка пригодятся.

Зависть богов

Если вы никогда не готов или тыкву «по-гречески», не замахивайтесь на большой объем: для начала возьмите 400–500 граммов очищенного от кожуры и семян овоща, 1–1,5 ч. ложки томатной пасты, 1–2 ложки оливкового или растительного масла, 2–3 ст. ложки воды, 1–2 ч. ложки сушеного базилика, черный молотый перец и соль по вкусу.

Очистите тыкву от кожуры, мякоть нарежьте кубиками, но не мельчите.

В течение 7–10 минут обжаривайте кубики в разогретом масле, помешивайте. Посолите, добавьте перец и базилик, затем — томатную пасту. Туда же отправьте пропущенный через пресс чеснок, все перемешайте. А теперь переложите все в форму для запекания, добавив в нее и воду. Нагрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее накрытую фольгой форму на 30–35 минут.

У вас получится как замечательная закуска, так и прекрасный гарнир.

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Сок из тыквы с яблоком

Этот сок получается густым, поэтому можете при желании слегка разбавить его водой. На 1 кг тыквы и 1 кг сочных яблок возьмите 3 литра воды, 1 лимон и сахар по вкусу.

Очищенную от кожуры и семян тыкву нарежьте на мелкие кубики. То же самое сделайте с яблоками. Поместите все в кастрюлю и залейте водой. Варите 25–30 минут, пропустите через блендер, снова поставьте на огонь, дайте закипеть и заполните густым горячим соком банки, укупорьте их и оставьте до полного остывания.

Фото: Pixabay

Печеная сладость

Очистите тыкву небольшого размера от семян, кожуру не срезайте.

Разрежьте на половинки, и каждую — на 4–6 частей.

Положите куски тыквы на противень, предварительно застеленный фольгой или пергаментом, затем поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. После этого выньте его и полейте куски тыквы растопленным сливочным маслом, а сверху присыпьте сахаром, после чего снова отправьте в духовку и оставьте запекаться при 180 градусах до полной готовности (30–35 минут).

Фото: Pixabay

Мясной бочонок

С небольшой тыквы срежьте «крышку» с хвостиком. Удалите семена и выскоблите мякоть, оставив стенки толщиной 1–1,5 сантиметра. Мякоть не выбрасывайте! 400–500 граммов свинины нарежьте небольшими кусками и половину выложите в тыкву.

Сверху положите 2–3 зубчика измельченного чеснока, лавровый лист, пару горошин душистого перца и другие специи (по вкусу), посолите. Мякоть тыквы измельчите и выложите половину на мясо. Следующим слоем пойдут мясо, специи и тыквенная мякоть. Посолите.

Затем накройте тыкву «крышечкой», заверните ее в фольгу и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 70–80 минут. Развернув фольгу, дайте тыкве подрумяниться еще 15–20 минут и подавайте к столу.