Кто первый встал, того лисички: правда ли, что москвичи стали бронировать грибы в лесах

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В среду, 15 сентября, в сети появилась видеозапись, на которой молодой человек рассказывает, что увидел в лесу грибы, рядом с которыми на деревьях были развешаны написанные от руки объявления: «Не рвать! Я его нашел! Подожду, пока вырастет». «Вечерняя Москва» разбиралась, неужели москвичи стали бронировать грибы?

Корреспондент «Вечерки» нашел автора этого ролика. Его зовут Николай Майоров, он ведет в соцсетях свою страничку, где размещает сатирические видео — в одном он в роли спасателя, который сумел вытащить для молодоженов обручальные кольца со дна колодца, в другом — внезапно купил конфискованный дом с оставленной хозяевами кошкой.

Спрашиваю у блогера, не сам ли он написал эти объявления на грибах специально для видео? Николай загадочно молчит. Так это или нет — уже не важно, ведь вызвать ажиотаж мужчине удалось. Пользователи сети на этот ролик отреагировали бурной дискуссией. Более того, даже в лентах новостей появились сообщения о том, что «россияне стали бронировать грибы».

Фото: Скриншот из видео Николая Майорова

По словам известного грибника, ведущего инженера кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максима Дьякова, в практике грибников использование подобных объявлений невозможно.

— Поэтому это, скорее всего, просто забавная шутка Николая Майорова, — говорит «Вечерке» эксперт. — Ведь никто в лесу не контролирует, сорвал человек гриб или нет, и расклейка таких объявлений бессмысленна.

А имеет ли правовую основу такое «бронирование» грибов, если оно вдруг будет иметь место? С этим вопросом мы обратились к специалистам.

— Для россиян нет никаких ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов, — комментирует «Вечерке» юрист Александр Толмачев. — Граждане имеют право свободно и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!

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