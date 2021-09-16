Соседи нас ждут

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Российская Федерация сняла все ковидные ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией.

Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Частота регулярных рейсов из Москвы в Белоруссию увеличена. Теперь еженедельно будет отправляться 73 рейса. В том числе 20 — из столицы.

Для перелета от пассажиров требуется наличие отрицательного результата ПЦР-теста — это жестко контролируется.

Проще попасть в Абхазию: не требуется ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации, ни виза. Карантина для туристов тоже нет, а въехать в страну можно по внутреннему российскому паспорту.

При поездке в Армению нужен либо ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации «Спутником V». Карантина для туристов нет, визы не требуется, а въехать можно по внутреннему российскому паспорту. Авиасообщение со страной открыто. В Грузии при въезде также требуют либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о прививке «Спутником V».