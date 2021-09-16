Как подготовить квартиру к подаче тепла

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Более чем в половине жилых домов Москвы уже включили отопление. «Вечерняя Москва» рассказывает, как подготовить жилье к началу отопительного сезона.

Пуск тепла всегда происходит поэтапно — сначала школы, больницы, другие социальные объекты, затем жилые дома и все остальное. Официально отопительный сезон в Москве начался 13 сентября.

— По состоянию на 12:00 15 сентября теплом обеспечены более чем 50 процентов жилых домов и 63 процента социальных объектов. Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В ходе пуска тепла специалисты управляющих компаний проверяют общедомовые системы на корректность работы, проводят развоздушивание (устранение воздушных пробок в трубах и батареях), в том числе по отдельным стоякам.

Жильцам, в свою очередь, следует провести проверку внутри квартир. Нужно посмотреть, нет ли на батареях мелких повреждений. Если есть, необходимо обратиться в управляющую компанию.

Специалисты также нередко рекомендуют проверить готовность внутриквартирной системы отопления, стравив воздух через кран Маевского (устройство для выпуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления), ослабив винт на один-два оборота. Слышите шипение — значит, выходит воздух, появилась струйка воды без пузырьков — можно закрывать винт. Однако если нет опыта обращения с отверткой, лучше не проводить данную процедуру.

На время старта отопительного сезона общегородской контакт-центр, принимающий обращения в сфере ЖКХ, запустил выделенную горячую линию.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Позвонив по номеру 8 (800) 100-23-29, жители могут получить ответы на вопросы, связанные с пуском отопления, или оставить заявку, если, например, в системе отопления возникла течь, в доме холодно или батареи недостаточно теплые.

Столичные власти уверяют, что город полностью готов к отопительному сезону. Мощности сохранять тепло в квартирах даже при похолодании до минус 30– 40 градусов есть, есть и необходимый резерв топлива. На случай нештатных ситуаций подготовлены почти полторы тысячи аварийных бригад.

КУДА ЗВОНИТЬ

Во время отопительного сезона общая температура в квартире не должна опускаться ниже 18 градусов, а в угловых комнатах норматив еще строже — как минимум 20 градусов. Если отопительный сезон официально стартовал пять дней назад или более, но в квартире все еще нет отопления, то, помимо звонка на горячую линию, можно оставить заявку на портале мэра и правительства Москвы через сервис «Вызов мастера» или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Если температура в квартире ниже нормы, то, помимо перечисленных выше инстанций, можно обратиться в управляющую компанию или Мосжилинспекцию.

Телефон горячей линии МОЭК: 8 (495) 539-59-59