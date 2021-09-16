Настоящее масло пахнет молоком и хранится всего месяц

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В ходе конкурса «Московское качество — 2021» горожане выбирают лучших производителей сливочного масла. А мы научим выбирать сам продукт. На что стоит обратить внимание?

В магазине, увы, масло не попробуешь, поэтому все внимание — на упаковку.

— На ней должен быть указан ГОСТ. Однако надпись «сделано по ГОСТу» еще ни о чем не говорит, ведь спреды и маргарин также могут производиться по госстандартам, — рассказывает инженер-технолог молока и молочных продуктов Валентин Петраков. — ГОСТ сливочного масла — Р 52969–2008. Однако вы можете увидеть и Р 52253–2004 — это значит, что перед вами настоящее вологодское масло, которое производят в Вологодской области.

Иногда на упаковке обозначена аббревиатура СТР — «соответствие техническому регламенту». В этом случае нужно изучить состав масла.

— В продукте должны быть только цельное молоко и сливки. Иногда — соль, — пояснил Валентин Петраков. — Если же на упаковке указаны растительные масла — например, арахисовое, пальмовое или кокосовое, либо загадочный ингредиент «заменитель молочных жиров», можете не сомневаться — это маргарин, даже если производитель пишет, что масло.

Как пояснил эксперт, на упаковке должно быть прямо написано: «масло сливочное», «масло крестьянское» или «масло любительское».

— Все остальные виды «масла» — например, «бутербродное» или «чайное» — не натуральные, — пояснил Валентин Петраков. — Если вы посмотрите на упаковку, то найдете там надпись «бутербродная масса», сделанную мелким шрифтом. Как правило, этот продукт включает в себя разного рода ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы и консерванты.

Кстати, о консервантах. Эксперт советует обратить внимание и на срок годности масла. Если оно без добавок, то масло годно лишь месяц. А если туда добавили консервантов, то продукт может быть годен и год!

Тестировать масло нужно и дома, после вскрытия упаковки. Настоящий продукт очень слабо пахнет молоком и ничем больше! Обратите внимание и на цвет.

— Он должен быть светложелтый. Если ярко-желтый, то в него точно добавили красители. Если белый, то, велика вероятность, в составе есть растительные жиры, — пояснил Валентин Петраков.

Также, по словам эксперта, важна и консистенция продукта. Настоящее масло легко намазывается на бутерброд. Если же оно крошится, значит, в нем слишком много воды: производитель продает влагу по цене масла. С ним в следующий раз не связывайтесь.

— Также надо понимать, что настоящее сливочное масло не оставляет на бумаге следов жира, в отличие от многочисленных подделок, — рассказывает Валентин Петраков. — Если положить кусочек настоящего масла в рот, оно оставит молочно-сливочное послевкусие. Маргарин же, наоборот, скорее всего, будет таять долго, да еще и прилипать к зубам, потому что содержит растительные жиры.

И последний момент: после заморозки натуральный продукт нарезается с трудом. Он наверняка будет крошиться. Если же никаких усилий при нарезке применять не нужно, ломкость — низкая, а срез — ровный, то, скорее всего, перед вами маргарин.

СПРАВКА

На изготовление килограмма масла требуется 20 литров молока. Поэтому килограмм натурального продукта не может стоить 500 рублей. Цена за килограмм настоящего масла обычно начинается от тысячи. Она зависит и от жирности продукта. Жирность сливочного масла — 82,2, любительского — 78, а крестьянского — 72,5 процента.