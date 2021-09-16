Мясо цыплят содержит антибиотики, поэтому употреблять его лучше жареным

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Росконтроль проверил качество цыплят-бройлеров торговых марок «Акашево», «Верхневолжская птицефабрика», «Домашняя курочка», «Первая свежесть», «Петруха», «Петелинка» и «Чернышихинское мясо».

Все мясо оказалось достаточно безопасным — им не отравишься.

— Уровень обсемененности мезофильной микрофлорой невысокий, а сальмонеллы, листерии и бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, — рассказывает ведущий специалист экспертного центра Анна Плахотник.

А вот внешний вид у многих образцов «подгулял».

— У цыплят-бройлеров 1-го сорта — а все участники теста относятся к нему — не должно быть на коже пеньков и перьев, — рассказывает эксперт. — Увы, не всех цыплят ощипали как следует. Пеньки и волосовидные перья есть на образцах «Акашево», «Первая свежесть», «Петруха» и «Петелинка». А значит, по качеству обработки их можно отнести только ко второму сорту.

В некоторых проверенных образцах нашли антибиотики.

Этими лекарствами «пичкают» кур постоянно и вполне официально, иначе они просто погибнут, потому что содержатся в тесноте. Одна заболела — заразились все. При этом антибиотики должны переставать давать как минимум за неделю до убоя, чтобы лекарство успело из организма цыпленка выйти. Но не всегда птицеводы строго следуют правилам.

— В цыплятах брендов «Домашняя курочка» и «Петруха» мы выявили препарат метронидазол. А он в мясе недопустим, даже в малых количествах! — пояснила Анна Плахотник.

А цыпленка торговой марки «Верхневолжская птицефабрика» подвел запах. Эксперты определили его как «неприятный, несвойственный свежему продукту».

Что в итоге? Эксперты рекомендовали к покупке только три образца. Это «Первая свежесть», «Петелинка» и «Чернышихинское мясо». Существенных замечаний к этим цыплятам не было, они свежие и безопасные, а значит, займут достойное место на вашем столе. А вот остальные виды цыплят эксперты покупать не советуют. Выбор, впрочем, всегда за вами.

— Цыплят-бройлеров считают продуктом диетическим, поскольку их мясо содержит много животного белка и совсем мало соединительной ткани, а значит, хорошо усваивается, — пояснила диетолог Анна Кудрявцева. — Другой вопрос, что безопасность этого продукта порой бывает сомнительной. Дело, как правило, в неправильной транспортировке и хранении продукта, когда не соблюдается температурный режим. Бывают огрехи и у производителей.

Поэтому лично я бы советовала цыплят как следует варить или жарить. Бульон после варки лучше не использовать, а сразу выливать — в нем могут содержаться гормоны и антибиотики. Кожицу после термической обработки тоже лучше снимать и выбрасывать: в ней накапливаются жир и вредные вещества.