Мастера раскрыли секреты древней письменности

Анастасия Никонова проводит для москвичей мастер-класс по древнерусской каллиграфии в рамках фестиваля к 800-летию великого князя Александра Невского. Девушка пишет какое-нибудь слово или имя участника занятия, а ее ученики пытаются в точности скопировать каждую букву / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

16 сентября в парке «Россия — моя история» открылся фестиваль, посвященный 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского.

Около воссозданного ратного двора почти не протолкнуться. Там вовсю идет подготовка к поединку на мечах. Реконструктор Денис Рыжиков облачился в доспехи рыцаря Тевтонского ордена. Его соперником стал Алексей Пилюгин в кольчуге новгородского витязя.

По павильону разносится лязг мечей и шум публики. Тевтонец заносит свое оружие, а русский витязь ловко закрывается от удара щитом. Им же он отталкивает меч врага и наносит ему ответную серию ударов. Один, еще один — и поверженный рыцарь лежит на земле. Зрители аплодируют новгородскому воину, одержавшему победу.

После показательных боев у посетителей фестиваля тоже есть возможность попробовать себя в сражении на мечах. Правда, на тренировочных, безопасных.

После такой нагрузки самое время перекусить. По помещению разносится запах свежих пирогов. Это молодой человек в одеянии XIII века предлагает всем попробовать средневековые угощения. Рядом сидит девушка, а перед ней — стол с сережками, браслетами, подвесками в виде животных и славянских символов. Все изделия украшены сверкающими камнями.

Москвичка Нина Красильникова, как и многие, не смогла пройти мимо такой красоты.

— Мой сын очень любит медведей. Поэтому я не могу уйти отсюда без небольшого сувенира для него — кованого кулона в виде этого зверя, — говорит Нина.

В соседнем зале проходит выставка-комикс «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Москвичка решила заглянуть и туда.

— Я очень люблю историю. А на таких мероприятиях можно погрузиться в эпоху, смастерить предметы быта того времени своими руками и даже примерить костюмы других эпох, — сказала Нина Красильникова.

На одной из площадок можно оценить свою меткость в стрельбе из лука, заняться росписью по керамике или изготовлением тряпичных кукол-оберегов. Анастасия Никонова учит всех желающих древнерусской каллиграфии.

— Я и мой напарник пишем нашим гостям вверху листа какое-нибудь слово или имя гостя, а человек пытается скопировать его. На всякий случай у нас есть образцы, как писали буквы раньше, — говорит Анастасия Никонова.

На фестивале нашло свое отражение и изобретение книгопечатания на Руси. В этот процесс москвичей погружают Миливойе Вукович и Константин Трубников.

— Валиком мы наносим красную краску на клише с изображением стрельца. Сверху кладется бумага, и дальше — в пресс. Главное, следить, сколько нанесено краски. От этого зависит результат, — делится секретом мастерства Вукович.

Для посетителей фестиваля провели 50 авторских экскурсий по экспозиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия — моя история»:

— Александр Невский задал векторы внутреннего и внешнего развития страны. Но, к сожалению, многие вспоминают лишь битвы, где участвовал князь. Мы же хотим показать с помощью интерактивных площадок, что он сделал для страны. Мы хотим сделать историю, в первую очередь, интересной.