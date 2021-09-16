В России начались выборы в Госдуму

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

17 сентября в России началось голосование на выборах в Государственную думу. Голосование впервые продлится в течение трех дней — до 19 сентября включительно. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. На них будет обеспечена эпидемиологическая безопасность. Оставить свой голос смогут все желающие в возрасте от 18 лет. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

За кого голосуем

В текущих выборах участвуют 3812 кандидатов от 14 партий. Среди них — КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в этому году конкурс составляет 13 кандидатов на одно место в Госдуме.

Как осуществляются выборы

Государственная дума VIII созыва формируется сроком на пять лет. На текущих выборах используется смешанная избирательная система. Суммарно граждане выберут 450 депутатов. 225 из них — по одномандатным округам (один депутат от округа), еще 225 — по спискам политических партий.

Кроме того, в единые дни голосования будут выбраны главы девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Как оставить свой голос

В этому году граждане голосуют сразу несколькими способами: оставить свой голос на выборах можно на избирательном участке, досрочно, на дому или в режиме онлайн.

Очное голосование

Граждане, предпочитающие голосование в традиционном очном формате, могут посетить заранее выбранный избирательный участок. Для этого им потребовалось написать заявление в МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии до 13 сентября. К голосованию допускаются только избиратели, имеющие при себе паспорт.

Досрочное голосование

29 августа началось досрочное голосование для жителей труднодоступных или отдаленных местностей 11 регионов России (Магаданской и Мурманской областей, Камчатского, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, Еврейской автономной области и Республики Саха). Также голосование доступно для лиц, находящихся на судах. 3 сентября возможность оставить свой голос на выборах появилась и у граждан на зарубежных участках.

Голосование на дому

Такой вариант голосования доступен по уважительной причине. В частности, им могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья или люди, осуществляющие уход за ними.

Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление в участковую комиссию письменно, лично, по телефону или же через родственников до 14:00 19 сентября.

Онлайн-голосование

Вариант с голосованием в режиме онлайн подойдет жителям Ярославской, Ростовской, Нижегородской, Курской и Мурманской областей, а также избирателям из Москвы и Севастополя. Заявления на сетевой способ голосования можно было оставить при помощи приложения «Госуслуги» или на портале mos.ru до 13 сентября. Этой возможностью воспользовалось примерно 2,8 миллиона человек. Дистанционное голосование началось сегодня на сайте vybory.gov.ru в 8:00 по московскому времени. Оно продлится до 20:00 19 сентября.