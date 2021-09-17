Праздник, который всегда с нами. Моисеевцы открыли новый концертный сезон

Фото: пресс-служба Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

Вчера, 16 сентября, в Государственном Кремлевском дворце открыл свой юбилейный, 85-й концертный сезон легендарный Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. По традиции гостей приветствовала художественный руководитель — директор ансамбля, народная артистка России Елена Щербакова, которая вкратце рассказала о планах коллектива и предстоящих гастролях.

Было заметно: москвичи и гости столицы соскучились по зажигательным танцевальным номерам любимого ансамбля. Несмотря на принятые меры предосторожности из-за пандемии, в зале было много зрителей. Они восторженно встречали каждое выступление ансамбля. Программа праздничного концерта состояла из двух отделений. В первом отделении гости увидели зажигательный русский танец «Лето», не менее захватывающую сюиту греческих танцев «Сиртаки», хореографическую картину «Танго Del Plata». Во втором отделении были представлены хореографическая картина «Футбол», сюита молдавских танцев «Хора», «Чиокырлия», «Жок», сицилийская тарантелла, сюита мексиканских танцев «Сапатео», «Авалюлько», танец аргентинских пастухов «Гаучо», знаменитая флотская сюита «Яблочко».

Каждый танец ансамбля — эпоха, шедевр хореографического искусства. Их ставил при жизни легендарный основатель ансамбля Игорь Моисеев. И коллектив ансамбля бережно хранит сегодня заложенные им ценности и традиции.

Восторженно встретили зрители танец «Лето», который воплотил в себе многие элементы русских народных танцев. В нем гармонично сочетаются пляски, шаг и хоровод. Артисты исполняли танец с задором, создавая в зале атмосферу веселья, танцевального вихря. Сказочно смотрелись также танцоры в матросскихкостюмах. Знаменитая флотская сюита «Яблочко» — одна из визитных карточек ансамбля.

Не меньше понравился зрителям и шуточный танец аргентинских пастухов «Гаучо». Вызвала восторг у зала также хореографическая картина «Танго Del Plata». Танец полюбился зрителям во многих странах мира. Аргентинский хореограф Лаура Роатта создала его, опираясь на базовые элементы моисеевской школы народно-сценического танца. Это свидетельствует о том, что ансамбль не только хранит традиции, заложенные Игорем Моисеевым, но и развивает их.

— Я в восторге от увиденного. Потому что ту реальную аргентинскую страсть, которую предполагается увидеть в танго, мы увидели. Аргентинская кровь и российская кровь — они, конечно, разные, и, наверное, нашим танцовщикам непросто было исполнить эту постановку. Но они профессионалы. К тому же с ними работала Лаура, аргентинка, человек, чувствующий танго каждой клеткой своего тела, — поделилась впечатлениями представитель Газпромбанка Елена Фалькова. — Постановка интересная, много находок, выдержанные костюмы. И главное, чувствуется страсть. Я наблюдала за зрителями в зале. Казалось, в какой-то момент они вдохнули воздух и выдохнули его лишь в финале номера. Я горда, что наша организация помогла осуществить эту постановку, что она будет радовать людей.

В Москве в этом году ожидаются только два концерта ансамбля. Он выступит 11–12 октября в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Зато насыщенными будут гастроли моисеевцев по городам России. Гастроли начнутся 21 сентября и завершатся только в конце декабря. Среди российских городов, в которых планирует выступить легендарный ансамбль, — Новотроицк, Оренбург, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Курган и Тюмень.

Выступления ансамбля, где бы они не проходили — в России или за рубежом, стали сегодня знаковыми событиями в мире ценителей искусства. Каждое выступление ансамбля заставляет зрителей вспомнить великого мастера Игоря Александровича Моисеева, чье хореографическое наследие, по словам Елены Щербаковой, вечно и совершенно. Мастер дал почувствовать миллионам людей захватывающую энергию танцев народов мира. С первых дней существования легендарный ансамбль стал для многих посланником мира, дружбы и добрососедства. Ансамбль собирает аншлаги во всех регионах и странах — от Калининграда до Владивостока и от Италии до Китая.