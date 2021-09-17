Московский педагог рассказал, как выбрать кружок для ребенка

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В Москве работает множество кружков, спортивных секций, творческих студий, школ искусств, охватывающих широчайший спектр направлений, рассчитанных на людей всех возрастов. Тренинги, семинары, лекции, мастер-классы — масса форм и способов взаимодействия для жителей столицы от мала до велика.

Ресурсы московского дополнительного образования позволяют не только развивать творческие способности, совершенствовать физическое состояние жителей города, но и удовлетворяют самые взыскательные потребности горожан в интеллектуальном досуге. Как выбрать кружок, рассказала Евгения Васильева, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы.

Как именно выбирать — решать каждому родителю самостоятельно, считает педагог.

— Оцените, что важно для вас именно сейчас. Удобное ли расположение: близость к дому или школе, возможность ребенку самостоятельно посещать занятия в любую погоду. Душевная атмосфера и контакт с педагогом. Перспективность направления дополнительного образования: вероятность дальнейшего карьерного роста или возможность сделать детское увлечение делом всей жизни, приносящим стабильный доход и т.д. Плюсов и минусов у каждого варианта достаточно. Взвесьте свои силы и возможности, — отметила Васильева.

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Эксперт советует поговорить с ребенком: возможно, на его весах совсем другие приоритеты. Сколько успешных людей пришли в театральный кружок или спортивную секцию «за компанию» и нашли в этой деятельности свое истинное призвание.

— Понаблюдайте за своим ребенком, чем он охотно занимается в свободное время, во что любит играть, какой уровень физической активности для него свойственен, какие книги любит читать или слушать, какие мультики и передачи вызывают наибольший интерес. На основе этих знаний можно предложить ребенку кружки и секции. Есть возможность обратиться к специалистам спортивных школ для определения уровня физического развития ребенка и подбора оптимального вида спорта, — добавила она.

Руководствуйтесь простым правилом: «не навреди». В большинстве случаев кружок или секция — время, проведенное для удовольствия, эмоциональная разрядка и заряд хорошего настроения.

Традиционно, в спортивные секции отдают детей достаточно рано, в возрасте от 3 до 5 лет (например, художественная гимнастика, фигурное катание, спортивная гимнастика). Для достижения высоких спортивных результатов важен возраст начала занятий и влияние этих занятий на определенное физическое развитие. Если родители планируют отдать ребенка в языковой кружок или тот, который развивает академическую успешность, то стоит ориентироваться на развитие произвольности: у ребенка должна быть развита способность удерживать себя усилием воли в ситуации занятия. Как правило, на такие кружки отдают детей в возрасте 5-6 лет. Важно учитывать способности и интересы ребенка, хотя на интересы взрослые могут влиять.

Что делать же, если у ребенка не получается, или пропала мотивация? На этот вопрос у Елены Васильевой тоже есть ответ. По ее мнению, нужно объяснить ребенку, что с первого раза ни у кого ничего не получается, и для того, чтобы стать успешным в какой-либо деятельности, нужны систематические занятия.

— Родителям можно рассказать историю из своей жизни или посмотреть фильм про героя, который добился успеха в той или иной деятельности благодаря систематическим занятиям и преодолению сложностей (фильмы про известных спортсменов, ученых, деятелей искусства). Если ребенок наотрез отказывается ходить в кружок или спортивную секцию, стоит поговорить с педагогом (тренером) и исключить конфликтную ситуацию или психологический дискомфорт, — пояснила она.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

По словам Васильевой, в столице есть кружки и секции в том числе для детей с особыми потребностями.

— У ребенка с особыми образовательными потребностями могут быть определенные трудности и дефициты, и кружки могут помочь преодолеть и скомпенсировать эти трудности, — сказала она.

В Москве функционирует Городской психолого-педагогический центр, осуществляющий запись на дополнительные общеразвивающие программы для детей от 5 до 18 лет. Дополнительное образование в Центре является частью интегрированной системы комплексной психолого-педагогической помощи детям. Занятия в объединениях направлены на профилактику и коррекцию трудностей в обучении, устранение предпосылок или признаков адаптационных нарушений, а также социализацию детей, испытывающих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. Чтобы проконсультироваться со специалистами центра, нужно записать на прием на сайте.

— При записи можно выбрать ближайшее к вам территориальное отделение центра. На первичном приеме эксперты определят, помощь какого специалиста и в каком объеме необходима вашему ребенку, а также ответят на волнующие вас вопросы, — уточнила специалист.

Также родитель может обратиться к специалистам службы психолого-педагогического сопровождения в школе, воспитателю или классному руководителю с просьбой дать рекомендации по подбору секции или кружков, которые помогут достичь поставленных целей.