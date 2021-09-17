Как безболезненно вернуться на работу после декретного отпуска: 5 советов от специалистов центра «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Возвращение к работе после декретного отпуска – это непросто. Жизнь женщины кардинально меняется. Теперь ей предстоит совмещать заботу о ребенке с рабочими обязанностями. Справится ли она? Как выход на работу скажется на ее отношениях с ребенком, с мужем? Эти вопросы тревожат и вызывают сильное эмоциональное напряжение. Как избежать стресса при возвращении в рабочий коллектив, рассказывают карьерные эксперты центра занятости «Моя работа».

Совет 1. Не будьте строги к себе

В первые недели после выхода на работу ваше эмоциональное состояние может быть сложным и противоречивым. Вы можете испытывать страх, разочарование, неуверенность. Это абсолютно нормальная реакция организма на стресс. Дайте себе время привыкнуть к смене обстановки и к рабочему процессу, не делайте выводы о себе как о специалисте, исходя из первых недель работы после декрета.

Не игнорируйте свои чувства и переживания, а главное – помните, что этот период скоро закончится, вы вольетесь в коллектив и адаптируетесь к изменениям. Относитесь к себе с пониманием.

Совет 2. Подготовьтесь заранее

До выхода на работу необходимо максимально подготовиться к новому графику. Если ребенок пойдет в сад, важно, чтобы его первый день в саду не совпал с вашим первым рабочим днем. Дайте малышу возможность привыкнуть к изменениям в его жизни, к воспитателю, к детям, и только после этого выходите на работу.

Если планируете оставлять ребенка с няней, обязательно потренируйтесь жить в таком графике какое-то время до выхода на работу. Пробуйте уходить по своим делам, постепенно увеличивая время отсутствия. Подготовка к разлуке с малышом поможет снизить тревожность.

Можно несколько раз просто так съездить в офис. Поездки по этому маршруту пробудят ощущения, которые вы испытывали, когда работали.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Совет 3. Продумайте распорядок дня

Хорошо спланируйте ваш каждодневный график – сколько часов вы будете работать, сколько займет дорога, когда вы будете проводить время с ребенком, и что именно будете делать, когда сможете уделить время себе. Убедитесь, что у вас достаточно времени и на ребенка, и на себя.

Важно вливаться в рабочий процесс по возможности плавно. Если вы планируете совершенствоваться как профессионал, постепенно добавляйте в расписание больше рабочих часов. Однако помните, что торопиться тут ни к чему. Относитесь к себе бережно, изменяйте распорядок дня постепенно и помните, что время с семьей или время для себя крайне важны в борьбе со стрессом.

Совет 4. Вернитесь к общению с коллегами

Важно заново влиться в коллектив. Вспомните, с кем из коллег вы близко общались до отпуска? Какие темы обсуждали? Сейчас вы наверняка изменились. Возможно, в поле ваших интересов преобладает родительство и ребенок, но не стоит превращать любое общение в обсуждение нюансов воспитания. Постарайтесь поддерживать те темы, которые обсуждают коллеги.

Не избегайте совместных обедов и старайтесь переключить свое внимание с мыслей о ребенке на общение в коллективе. Конечно, вам важно делиться ощущениями и новостями вашей жизни в новом статусе родителя, но не злоупотребляйте этой темой и прислушивайтесь к интересам других.

Совет 5. Найдите поддержку

Не оставайтесь один на один с переживаниями. Возможно, кто-то из семьи может выслушать и позаботиться о вас в трудные моменты. Наверняка в коллективе есть сотрудники, которые тоже возвращались к работе после декрета. Обсудите с ними свои чувства и попросите поделиться опытом.

Также форумы и специальные группы в социальных сетях для родителей служат отличным ресурсом поддержки. Обязательно обращайтесь за помощью, когда это нужно. Возобновление профессиональной жизни – непростой этап жизни, и лучше проходить его не в одиночку.

Справочно

Чтобы попасть на прием к карьерным экспертам центра занятости «Моя работа», необходимо получить направление в территориальном МФЦ либо записаться самостоятельно через сайт центра занятости или сайт Мэра Москвы mos.ru.

За помощью в поиске работы обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы – службе занятости населения города Москвы. В нее входят 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои Документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1. и ул. Шаболовка, д.48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50 +, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д.1, стр. 1.