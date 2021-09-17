Женщины учатся онлайн чаще, чем мужчины

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Онлайн-образование прочно вошло в нашу жизнь, и оператор мобильной связи Tele2 решил изучить активность столичных абонентов на образовательных интернет-ресурсах. Как выяснилось, средний возраст онлайн-учеников — 38 лет, а женщины предпочитают учиться в цифровом формате чаще мужчин.

Эксперты по аналитическим данным компании оценили около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Среди наиболее популярных сайтов у абонентов оператора оказались такие площадки, как Skillbox, Знания.com, GetCource, ЯКласс, Учи.ру, Geekbrains, КиберЛенинка и Foxford.

Больше всего учатся онлайн жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодара и Краснодарского края. С начала 2021 года активнее всего пользователи столичного региона были в апреле, затем посещаемость платформ постепенно снижалась. Несмотря на наступление школьных летних каникул, в июне знания продолжили получать 64 процента от тех, кто учился в мае, в июле — 57 процентов.

По данным мобильного оператора, 56 процентов всех пользователей образовательных ресурсов — женщины. Средний возраст онлайн-учеников — 38 лет. При этом получают знания в режиме онлайн и представители старшего поколения, от 60 до 90 лет.

Кстати, для тех, кто привык учиться в digital-формате, весной 2021 года оператор запустил собственный образовательный портал. Проходить онлайн-курсы можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Онлайн-образование становится таким же распространенным явлением, как интернет-знакомства, виртуальный шопинг или онлайн-кинотеатры, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Если учесть, что на очное посещение лекций и семинаров у многих нет ни времени, ни возможности — люди могут жить очень далеко от вуза, то, я думаю, подобный вид образовательных услуг будет стремительно развиваться. Во всяком случае общество к нему готово.