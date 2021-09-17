Тюмень и Москва открывают новый сезон Ночной хоккейной лиги

Фото: Пресс-служба Ночной хоккейной лиги

Первыми выйдут на лед «ночные» хоккеисты Тюменской области, а уже на следующий день начнутся матчи в Москве.

В этом году новый сезон Ночной хоккейной лиги начинается 17 сентября — в этот день стартует Региональный чемпионат в Тюменской области в дивизионе «Лига Надежды». Днем позже, 18 сентября, московские хоккеисты-любители также проведут свои первые матчи.

Символическое начало очередного сезона крупнейших любительских соревнований по хоккею в России на этот раз состоится в «Ледовом дворце» Тюмени, где сыграют «Атлант» из Ялуторовска и местная «Тура».

Уже в эту субботу, 18 сентября, свой чемпионат начнется в Москве. Сегодня Москва — лидер по количеству команд и игроков, заявившихся для участия в турнире, — 106 спортивных коллективов и порядка 2600 игроков.

— Количество участников нашего чемпионата по сравнению с прошлым сезоном увеличилось почти в два раза. Мы сохранили практически весь состав команд, которые играли у нас в сезоне 2020/21. Тем самым они проявили желание выступать в конкурентном турнире и бороться за звание лучших любительских коллективов России, — отмечает региональный представитель Ночной лиги в Москве Максим Викторов.

Еще один региональный представитель НХЛ Москвы Григорий Бахмутов отметил, что увеличение количества команд в разных дивизионах позволит провести интересный и насыщенный сезон, который на этот раз будет еще длиннее в связи с дополнительными розыгрышами для тех команд, которые не смогут себя проявить на первых стадиях игр на выбывание. Для этих коллективов предусмотрены утешительные турниры.

В прошлом сезоне в финальной части соревнований — на фестивале хоккея, который ежегодно проходит в Сочи в первой половине мая и собирает победителей региональных чемпионатов со всей страны, приняли участие пять московских коллективов.

Лучший результат показала команда «Метеор» из дивизиона «Лига Мечты», где допускается участие хоккеистов-любителей старше 18 лет или игроков, прошедших подготовку в спортивных школах. «Метеор» уверенно дошел до финала, но не сумел сломить сопротивление «Вольфрама» из поселка Сосновка Вологодской области, который в итоге и стал обладателем главного трофея, одолев столичную команду со счетом 6:2.

Вслед за Тюменской областью и Москвой игры начнутся в Свердловской, Липецкой областях, Забайкальском и Хабаровском краях, а после и в других регионах по мере завершения заявочных кампаний.

Приросли новым дивизионом

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов отмечает, что впервые в истории Ночной хоккейной лиги создан новый дивизион «Любитель 50+» для игроков старше 50 лет, которые ранее не выступали на профессиональном уровне:

— Мы стараемся давать нашим игрокам больше возможностей и с точки зрения здоровой конкуренции на льду в том числе. Появление нового дивизиона позволит возрастным игрокам вступать в равную борьбу с соперниками.

По словам Касатонова, в новом сезоне игроков Ночной лиги ждут принципиальные изменения в правилах, которые сделают любительский хоккей еще более зрелищным. Так, например, в заключительные две минуты основного времени матча хоккеисты-любители больше не могут выбрасывать шайбу из свой зоны в чужую без передачи партнеру по команде.

Коронавирус не пройдет

Помимо прочего, Алексей Касатонов рассказал об опыте проведения турниров в условиях пандемии:

— Мы знаем, чего можно ожидать, многие решения уже отработаны и проверены. Лига успешно в этом плане провела фестиваль хоккея в Сочи, где мы предприняли все необходимые меры предосторожности, и как результат — ни одного случая заболевания у нас не случилось.

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги добавил, что эпидемиологическая ситуация в регионах России еще нестабильна. Именно поэтому к новому сезону подготовлен специальный документ, регламентирующий порядок проведения соревнований в условиях продолжающейся пандемии.

— Делаем все для того, чтобы наш турнир состоялся, и хоккеисты-любители продолжили играть, при этом соблюдая необходимые условия для безопасности, — сказал Касатонов.

Напомним, что Ночная хоккейная лига создана в 2011 году с целью развития и популяризации массового любительского хоккея и пропаганды здорового образа жизни.

На сегодняшний день она объединяет более 70 регионов страны, около тысячи команд и 20 тысяч хоккеистов-любителей, которые не играли на профессиональном уровне, но при этом всецело преданы этому виду спорта.

Матчи турнира проходят в четырех дивизионах: «Любитель 50+», «Любитель 40+», «Лига Мечты» и «Лига Надежды», разделенных по возрастному принципу и уровню спортивной квалификации. По итогам сезона лучшие команды страны собираются в Сочи на фестивале хоккея, где вновь выявляют сильнейших в своих дивизионах.