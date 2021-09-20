Усадьба охотника, разместившаяся в сказочном лесу, ждет гостей в любую погоду

Уютные деревянные домики со всеми удобствами, находящиеся на лесной опушке возле ухоженного пруда, станут местом комфортного отдыха для всей семьи / Фото: Пресс-служба АФК «Система»

Выезд за город считается у москвичей самым популярным видом отдыха. Тем более что сейчас в разгаре летне-осенний охотничий сезон. На подмосковных прудах и в лесах можно вдоволь поохотиться и порыбачить, набираясь ярких впечатлений до следующих выходных. Среди ухоженных подмосковных территорий, где ценители рыбалки и охоты могут весело провести досуг, пользуется немалой популярностью у москвичей загородный клуб «Усадьба охотника».

Загородный клуб находится в Клинском районе Московской области — всего в часе езды от мегаполиса. Мы побывали там вместе с управляющим делами АФК «Система» Евгением Веселовым, который не только показал курируемый им комплекс, но и рассказал много интересного о планах его развития.

Усадьба открыта в мае 2020 года. Она расположена в одном из красивейших мест Подмосковья — в окружении особо охраняемой природной территории, богатой зверем и дичью. Здесь созданы все условия для активного загородного отдыха. Это, по словам Евгения Веселова, привлекает ценителей рыбалки и охоты.

Охота

Гости усадьбы смогут поохотиться на диких животных и птиц в расположенном неподалеку охотничьем хозяйстве «Высоковское». В комплексе имеется собственный вольер для содержания и разведения пятнистого оленя, марала и косули. Сейчас в нем содержится более 100 животных.

— До конца этого года планируем запустить второй вольер для охоты, также в планах на 2022 год предусмотрено строительство еще трех вольеров для содержания и охоты на фазана, североамериканскую индейку и утку, — рассказал Евгений Веселов.

Летняя и зимняя рыбалка

На территории усадьбы расположены три больших пруда, в которых разводится форель, карп, осетр, белый амур и налим, их специально завезли из Карелии, Тверской и Смоленской областей. Пруды оснащены безопасными мостками, мангальными зонами, беседками для отдыха и рыбалки.

Опытные инструкторы научат мастерству рыбной ловли взрослых и детей, помогут выбрать удобные снасти, прикормку и наживку.

Стрелковый комплекс

В ноябре 2021 года на территории усадьбы планируется открытие крупнейшего в России и Европе стрелкового комплекса с крытой галереей. Это уникальное сооружение впечатлит гостей. В его здании расположатся крытые стрелковые галереи для всех видов огнестрельного оружия. Внутри будет размещена автоматизированная система управления мишенями. Это позволит создать уникальный сценарий из всех мишеней как для одного стрелка, так и для группы спортсменов, охотников, профессионалов и любителей стрельбы.

Проживание

В инфраструктуру загородной усадьбы входит отель, а также несколько отдельных коттеджей. И это не все.

— Мы открыли еще один коттедж для семейного проживания. Он изготовлен из сруба лиственницы. В нем имеются комфортные условия для проведения досуга всей семьей. Также планируем открыть банный комплекс, в него войдут русская баня, финская сауна, хаммам и зона релакса, — отметил Евгений Веселов.

Ресторан охотничьей кухни

В усадьбе работает уютный ресторан с традиционной охотничьей кухней. Здесь можно попробовать блюда из дичи и рыбы в авторской интерпретации шеф-повара.

В зависимости от сезона гости смогут отведать нежнейшее тушеное мясо лося с белыми грибами, пельмени из форели, сочный рулет из карпа с овощами, оливье с копченым перепелом. Для проведения корпоративных и семейных мероприятий имеется ресторан «Чайный дом» и оборудованы беседки у прудов.

Экоферма

В комплексе имеется собственная экоферма для производства крольчатины, куриных и перепелиных яиц. Фермерские продукты поступают в ресторан усадьбы в свежем виде.

— Мы запустили также производство продуктов из козьего молока. На нашей ферме есть козы нубийской и альпийской пород, они дают молоко высочайшего качества, — напомнил Евгений Веселов.

Активный отдых

Для любителей активного отдыха «Усадьба охотника» предлагает катание на квадроциклах, снегоходах и джиппинг. Также доступны бильярд, баня, караоке, мини-зоопарк, спортивные площадки, экотропа для пеших прогулок.