Сегмент бытовой техники в России расширился за счет возвращения в страну легендарного немецкого бренда

Фото: Пресс-служба Grundig

Сегодня, в эпоху огромного выбора бытовой техники, о премиальном немецком бренде Grundig в нашей стране знают немногие, хотя в советское время наличие в доме товаров этой марки говорило о состоятельности, успешности и даже неординарности владельца. Более того, фирменные телевизоры, магнитофоны, радиоприемники становились героями кинофильмов, шуток и стихотворений.

Помните у Владимира Высоцкого: «Вон дантист-надомник Рудик — / У его приемник «Грюндиг». Бренд с богатой историей возвращается в Россию благодаря международному производителю бытовой техники «Арчелик» и его партнерству с группой «М.Видео — Эльдорадо». Это содружество существенно расширит сегмент доступной премиальной встроенной бытовой кухонной техники.

Успешное сотрудничество с Советским Союзом внезапно закончилось, от разрыва этих отношений потеряли обе стороны. Но теперь легендарный бренд вернулся в Россию, благодаря возобновленному сотрудничеству.

— Наши взыскательные покупатели понимают, насколько ценно устойчивое развитие и бережное отношение к природным ресурсам, а концепция разумного потребления и экологичности все чаще находит отражение в разработках известных брендов. Поэтому возвращение марки с проверенным европейским качеством было прогнозируемо и ожидаемо, — говорит Орхан Сайман, региональный директор ООО «БЕКО» в России, Белоруссии и Центральной Азии. — Устойчивое будущее начинается с дома, поэтому его наполнение современной бытовой техникой должно быть реализовано, включая самые смелые желания владельцев техники.

Сегодня россияне отдают предпочтение комфорту, легкости использования, экономии энергоресурсов и экологичности. И компания прислушивается к этим пожеланиям. Обновленная линейка техники справляется с поставленными задачами на самом высоком уровне. Например, посудомоечные машины не требуют много воды для мойки посуды и избегают перерасхода моющих средств, автоматически дозируя их. Холодильники не просто берегут свежесть продуктов, но и имеют специальную «витаминную зону», где овощи и фрукты сохраняют природный состав до семи дней. Такая экономия, конечно, положительно скажется и на семейном бюджете.

— В России много квартир с небольшими кухнями, поэтому и посудомоечная машина должна быть более компактной, но не менее эффективной, — поясняет Орхан Сайман. — Нужно сохранить все остальные опции, отвечая самым взыскательным требованиям клиентов. И у нас есть что предложить россиянам: стильные и актуальные на сегодняшний день встроенные модели.

Фото: Пресс-служба Grundig

По словам Орхана Саймана, производитель разработал разные модели, которые можно использовать в квартире или в доме, в зависимости от места установки и индивидуальных условий. Есть отдельно стоящая техника, ее планируют представить в магазинах в следующем году. А вот линейка встраиваемой кухонной техники будет доступна покупателям уже к концу текущего года и только на площадках магазинов группы. При производстве продукции, а также изготовлении для него отдельных деталей производитель активно использовал материалы вторичной переработки и биокомпоненты в основе пластмасс. Эти технологии применены при выпуске и отдельно стоящих, и встроенных посудомоечных машин и холодильников. Их отдельные детали изготовлены из биоразлагаемых материалов. Компания позаботилась и о чистоте окружающей среды. Часть продукции, поставляемой в Россию, изготавливается на предприятиях с нулевым выбросом углерода.

— Россия является одной из важнейших экономик мира, стратегическим рынком и ключевым производственным центром, и мы надеемся продвинуть здесь наши глобальные амбиции еще на шаг вперед. Так, мы постоянно внедряем ценности устойчивого развития в наши продукты, бизнес-модель и корпоративную культуру, — подчеркнул Рагип Балджиолу, коммерческий директор «Арчелик» по Европе, Ближнему Востоку, Северной Африке, Северной и Южной Америке. — Наше видение, отразившееся в лозунге «Уважающий мир, уважаем во всем мире», помогает принимать экологически правильные и социально ответственные решения. Стремясь к лучшему будущему в каждом доме, мы разрабатываем долговечные и экологически оправданные продукты без ущерба для качества и эстетики. Уверен, что высочайшие стандарты качества, новейшие технологии и эстетика класса премиум вкупе с двухгодичной гарантией будут по достоинству оценены российскими потребителями.

Встроенную кухонную технику бренда уже можно увидеть в магазинах и на онлайн-площадках группы. За первое полугодие текущего года продажи крупной бытовой техники выросли на 23 процента и составили 6,7 миллиона единиц. Причем самые активные темпы роста показали продажи в сегменте встраиваемой кухонной техники.

— К такому росту привели повышенная активность на рынке жилой недвижимости и банковского кредитования, а также пандемия. Оказавшись в самоизоляции, многие поняли, как важно обустроить свой дом, сделать его более удобным, практичным, комфортным и, как сейчас говорят, «умным», — отметил коммерческий директор группы «М.Видео — Эльдорадо» Олег Муравьев. — Мы стараемся учесть потребности наших клиентов. Делаем все, чтобы они остались довольны обслуживанием и уходили из магазинов с покупками. У нас есть из чего выбрать. В наших магазинах можно подобрать бытовую технику на любой вкус и цвет. «Арчелик» зарекомендовал себя как надежный партнер, продукция которого отвечает потребностям покупателей, — добавил топ-менеджер.

Фото: Пресс-служба Grundig

Свое возвращение на российский рынок немецкий бренд решил отметить уникальной акцией — конкурсом потребительской осознанности. В нем могут поучаствовать все желающие. Экологически осознанные участники пройдут небольшой тест и поведают о собственных секретах раздельного сбора мусора или утилизации батареек, экономии воды и энергии. После этого они смогут побороться за оригинальный приз — бесплатное проживание в оборудованной техникой немецкой компании квартире в модном жилом комплексе Москвы в течение всего 2022 года.

КСТАТИ

В России за последний год продажи сегмента встроенной бытовой техники выросли более чем на 20 процентов в количественном выражении и более чем на 30 процентов — в финансовом эквиваленте. В Западной Европе премиум-сегмент кухонной техники за аналогичный период вырос на 17,8 процента. При этом в России за первые полгода 2021-го продажи премиум-сегмента выросли на 92,3 процента. Учитывая позитивную динамику, аналитики компании «Арчелик» высоко оценивают экономический эффект представленности премиального бренда с европейским качеством в России.

СПРАВКА

Компания Grundig хорошо известна на европейском рынке. С 2007 года она принадлежит производствeнному концерну «Арчелик» (Arçelik A. Ş.). Усилия компании сегодня направлены на обеспечение устойчивого развития. Согласно глобальной стратегии концерна до 2030 года запланировано увеличение использования переработанных материалов на производстве на 99 процентов и увеличение доли содержания переработанного пластика в продуктах на 40 процентов.