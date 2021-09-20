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«МегаФон» запустил мультиподписку

Никита Миронов

Общество
«МегаФон» запустил мультиподписку
Фото: Pexels

Мобильные операторы пытаются сделать нашу жизнь удобнее и постоянно создают для абонентов новые возможности. Так, компания «МегаФон» объединила востребованные цифровые продукты в единую мультиподписку: впервые в одно предложение вошли два крупных игрока из одного сегмента — онлайн-кинотеатры, а также популярный книжный сервис и музыкальное приложение. Решение о выборе партнерских сервисов было принято на основе анализа больших данных о предпочтениях абонентов в ключевых категориях: онлайн-видео, музыка и книги.

— Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров подписка — это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов — возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой, — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Партнерами «МегаФон Плюс» стали: IVI — крупнейший российский онлайн-кинотеатр, START — активно развивающийся видеосервис с собственным оригинальным контентом, MyBook — крупнейший в России книжный сервис по подписке, входящий в группу компаний «ЛитРес», а также набирающий популярность аудиосервис «СберЗвук».

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров, одинаково востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

Кстати, новая подписка доступна абонентам всех операторов связи.

— Сегодня обычный телефон стал, по сути, главным способом межличностной коммуникации, получения новой информации и даже эмоций, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Когда-то мы по телефону только звонили, потом начали писать СМС, затем вышли в соцсети. Теперь телефон — это еще доступ и к библиотеке, и кинотеатру, и образованию. Есть масса соответствующих платформ. Используя телефон, мы делаем покупки, знакомимся, играем, торгуем на бирже — этот список можно продолжать и продолжать. Я думаю, что с развитием цифровизации нашей жизни число функций и сервисов, к которым мы можем получить доступ с помощью телефона, будет и дальше увеличиваться.

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