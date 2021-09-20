Началась гонка за золотыми значками

Москвичка Екатерина Абрамян (на переднем плане) около Дворца водных видов спорта в «Лужниках» сдает отжимания — один из нормативов «Готов к труду и обороне». А подруга спортсменки — Алена Назина (слева) — подбадривает ее / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 19 сентября, около «Лужников» завершилось XVII физкультурно-спортивное мероприятие «Готов к труду и обороне». Москвичи испытали свою силу, выносливость и скорость, чтобы получить заветный значок.

На площади перед Дворцом водных видов спорта в «Лужниках» собрались москвичи с детьми, друзьями и коллегами. Ребята сдают нормативы вместе с родителями, конечно, ориентируясь на возрастные требования. Все эти люди сегодня пришли сюда, несмотря на прохладную погоду и сильный ветер, чтобы доказать себе, что способны выполнить нормативы ГТО. Одна из участниц — москвичка Екатерина Абрамян.

— Я люблю спорт: занимаюсь в тренажерном зале и даже участвовала в «Гонке Героев». Для меня такие нагрузки — это способ отдохнуть от городской суеты, — рассказывает Екатерина в перерыве между сдачей нормативов. — Сегодня я встретила здесь много знакомых. Мы вместе весело проводим здесь время. И настроение не испортится, даже если кто-то из нас не получит значок. Ведь главное — это занятия спортом и физкультурой, а не награда.

Организаторы из Военно-спортивного фонда и Москомспорта подготовили все условия для участников форума.

— Ситуацию с погодой мы предвидели заранее. Но это не повод отменять спортивный праздник. Всех участников мы обеспечили бесплатным горячим чаем, в раздевалках установили обогреватели. Кроме того, наши судьи напоминали москвичам, что после выполнения упражнений лучше сразу надеть теплую куртку и шапку, чтобы не допустить переохлаждения, — рассказала сотрудница пресс-службы Военно-спортивного фонда Екатерина Иванова.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На площадке участники могли сдать нормативы по стрельбе, прыжкам в длину, отжиманиям, подъему гири и другим упражнениям. Удалось организовать даже заплывы в бассейне на 50 метров. Однако организаторам пришлось отказаться от проведения соревнований по некоторым дисциплинам.

— У нас в этом году нет метания ядра. Для этого нужно много оборудования и особые меры безопасности. Но тем не менее всех представленных испытаний достаточно для получения золотых значков ГТО. Если же москвичи хотят сдать метание ядра, они смогут это сделать в специальных центрах тестирования, — рассказал технический директор и главный судья мероприятия Денис Зайцев.

Нормативы по бегу принимали около Большой спортивной арены. Оказывается, если пробежать вокруг стадиона, то получится дистанция ровно один километр. Мужчинам нужно было как можно быстрее пробежать три круга, а женщинам — два. Время судьи фиксировали с помощью уже зарекомендовавшей себя электронной системы.

— Каждому участнику выдается уникальный номер при регистрации. Он его носит на себе во время выполнения нормативов. На обратной стороне номера есть магнитная полоса с чипом. На протяжении всей беговой дистанции мы в контрольных точках установили специальные датчики. Внешне они похожи на пластиковый чемодан. Достаточно пробежать мимо, и данные участника попадут в систему. Раньше для приема этого норматива нужно было 15– 20 судей. Сейчас достаточно одного человека, который записывает финальный результат из системы в общий рейтинг, — пояснил Денис Зайцев.

В связи с пандемией коронавируса организаторы пошли на ряд ограничительных мер, чтобы обезопасить участников и зрителей. Они отказались от концертной программы, не стали приглашать известных артистов и спортсменов, чтобы не было столпотворения. Но это не помешало всем участникам получить колоссальное удовольствие от праздника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислава Васянина, исполнительный директор военно-спортивного фонда:

— Официально система ГТО вернулась в Россию в 2014 году. Мы начали проводить мероприятия задолго до этого, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и развивать массовый спорт. Пока рано подводить итоги работы.