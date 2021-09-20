Сражение, положившее начало освобождению Руси от вражеского ига

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21 сентября в России отмечается День воинской славы. 641 год назад русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским победили монголо-татарские войска в Куликовской битве. Тогда началось освобождение Руси от многолетнего ига.

Вражеская армия двинулась на Русь из-за отказа платить удвоенную дань.

— Выдвижение войска Мамая в 1380 году в сторону Москвы было чрезвычайно опасным моментом для нашего народа, — считает историк Клим Жуков. — Если бы Мамай взял то, что хотел, он мог бы совершить на русские земли карательный набег, сопоставимый по своим кровавым результатам с Батыевым. Москва лишилась бы статуса «политического фокуса» Руси и возможно, никогда не стала бы русской столицей.

По словам историка, князя Дмитрия благословил на бой с Мамаем русский монахподвижник, основатель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Его устами Русская церковь впервые призвала к борьбе с Ордой. Два инока Троицкого монастыря, в прошлом бояре, Пересвет и Ослябя отправились с княжеским войском навстречу ордынцам.

Русские полки построились традиционным строем — «орлом». Но при этом оставили в засаде и в резерве около трети войска. Мосты через Дон они сожгли, чтобы у слабых духом не появилось искушение отступить.

— Началом сражения стал поединок Пересвета и ордынского батыра Челубея, — рассказывает кандидат исторических наук Елена Переверзева. — Богатыри сшиблись на конях с пиками наперевес и смертельно поразили друг друга. Но Челубей пал наземь, а русский воин-монах остался в седле, и верный конь вынес мертвого богатыря к своим.

После упорной сечи татары начали одолевать. Самый сильный бой кипел на левом крыле. «Большому полку» — телу «орла» — стала грозить опасность окружения и прижатия к реке Непрядве, где войско неизбежно подверглось бы истреблению. Но союзник Москвы литовский князь Дмитрий Ольгердович с резервом защитил центр с левой стороны. А засадный полк, предводительствуемый воеводой Дмитрием Боброком-Волынским, ударил Орде во фланг. Мамай был разбит и бежал.

Князь Дмитрий с торжеством возвратился в Москву 28 сентября и с тех пор получил прозвище Донского.

Точное число потерь в Куликовской битве до сих пор не определено. По мнению Елены Переверзевой, наиболее близка к истине цифра 200 тысяч человек с обеих сторон. Но многие историки считают ее завышенной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Бурова, начальник научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Куликово поле»:

— Некоторые историки спорят: а была ли Куликовская битва, если археологам удалось найти на месте сражения всего несколько ржавых кольчуг? Дело в том, что еще в XII–XIV веках здесь началась вырубка лесов. Позже земли распахали под сельское хозяйство. Естественно, большая часть материальных свидетельств боя давно утеряна. В 1996 году, с созданием на этом месте музея-заповедника, мы начали восстанавливать исторический ландшафт.