Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сражение, положившее начало освобождению Руси от вражеского ига

Светлана Самченко

Общество
Сражение, положившее начало освобождению Руси от вражеского ига
Фото: Ивон, Адольф / Public domain

21 сентября в России отмечается День воинской славы. 641 год назад русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским победили монголо-татарские войска в Куликовской битве. Тогда началось освобождение Руси от многолетнего ига.

Вражеская армия двинулась на Русь из-за отказа платить удвоенную дань.

— Выдвижение войска Мамая в 1380 году в сторону Москвы было чрезвычайно опасным моментом для нашего народа, — считает историк Клим Жуков. — Если бы Мамай взял то, что хотел, он мог бы совершить на русские земли карательный набег, сопоставимый по своим кровавым результатам с Батыевым. Москва лишилась бы статуса «политического фокуса» Руси и возможно, никогда не стала бы русской столицей.

По словам историка, князя Дмитрия благословил на бой с Мамаем русский монахподвижник, основатель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Его устами Русская церковь впервые призвала к борьбе с Ордой. Два инока Троицкого монастыря, в прошлом бояре, Пересвет и Ослябя отправились с княжеским войском навстречу ордынцам.

Русские полки построились традиционным строем — «орлом». Но при этом оставили в засаде и в резерве около трети войска. Мосты через Дон они сожгли, чтобы у слабых духом не появилось искушение отступить.

— Началом сражения стал поединок Пересвета и ордынского батыра Челубея, — рассказывает кандидат исторических наук Елена Переверзева. — Богатыри сшиблись на конях с пиками наперевес и смертельно поразили друг друга. Но Челубей пал наземь, а русский воин-монах остался в седле, и верный конь вынес мертвого богатыря к своим.

После упорной сечи татары начали одолевать. Самый сильный бой кипел на левом крыле. «Большому полку» — телу «орла» — стала грозить опасность окружения и прижатия к реке Непрядве, где войско неизбежно подверглось бы истреблению. Но союзник Москвы литовский князь Дмитрий Ольгердович с резервом защитил центр с левой стороны. А засадный полк, предводительствуемый воеводой Дмитрием Боброком-Волынским, ударил Орде во фланг. Мамай был разбит и бежал.

Князь Дмитрий с торжеством возвратился в Москву 28 сентября и с тех пор получил прозвище Донского.

Точное число потерь в Куликовской битве до сих пор не определено. По мнению Елены Переверзевой, наиболее близка к истине цифра 200 тысяч человек с обеих сторон. Но многие историки считают ее завышенной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Бурова, начальник научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Куликово поле»:

— Некоторые историки спорят: а была ли Куликовская битва, если археологам удалось найти на месте сражения всего несколько ржавых кольчуг? Дело в том, что еще в XII–XIV веках здесь началась вырубка лесов. Позже земли распахали под сельское хозяйство. Естественно, большая часть материальных свидетельств боя давно утеряна. В 1996 году, с созданием на этом месте музея-заповедника, мы начали восстанавливать исторический ландшафт.

Читайте также:
ИсторияДмитрий Донскойпамять поколений
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте