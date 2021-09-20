Как стать волонтером «Абилимпикс-2021»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Начался набор волонтеров на VII Московский чемпионат «Абилимпикс-2021». Добровольные помощники будут работать на 32 площадках города и помогут организовать финал конкурса на ВДНХ. Регистрация открыта до 30 сентября на сайте московского центра развития движения «Абилимпикс».

Все добровольные помощники чемпионата пройдут серьезную подготовку. Они узнают все о чемпионате, получат навыки в организации массового мероприятия, научатся правильно взаимодействовать с людьми с инвалидностью.

— Набор кандидатов в волонтеры «Абилимпикса» осуществляется в несколько этапов. Мы рассматриваем анкеты ребят, а затем приглашаем их на обучение. Для нас очень важными качествами волонтера являются доброта и отзывчивость, в нашей работе это очень важно. Также мы обращаем внимание на уровень личной мотивации и коммуникабельность кандидата. После окончания чемпионата ставится отметка в личную книжку волонтера или выдается сертификат, — рассказала Наталья Цыганова, организатор московского чемпионата «Абилимпикс».

На чемпионате волонтеры будут помогать экспертам соревнований, организовывать навигацию, транспортную логистику, регистрировать гостей и, конечно, поддерживать участников и создавать неповторимую атмосферу «Абилимпикса». Во время отборочного тура, 4–15 октября, добровольные помощники будут работать на 32 площадках города. Ими выступят столичные колледжи, а также учебный центр «Профессионал» и Международный центр подготовки и развития массажистов. Финал московского чемпионата «Абилимпикс» состоится 15 ноября на ВДНХ.

Грандиозный праздник профессионального мастерства в честь победителей «Абилимпикса-2021» также помогут организовать волонтеры. В этом году участники московского чемпионата «Абилимпикс» покажут свое мастерство в 81 профессиональной компетенции в разных сферах. Среди них информационные технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство и другие. Напоминаем, что регистрация участников открыта до 24 сентября. Подать заявку можно на сайте.

«Абилимпикс» — это международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Его цель — содействие в трудоустройстве. Чемпионаты проходят ежегодно, объединяют миллионы участников по всему миру и меняют традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. В столице соревнования по профессиональному мастерству проводят специалисты московского регионального центра развития движения «Абилимпикс», созданного и работающего на базе учебного центра «Профессионал».