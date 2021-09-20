Детский чемпионат познакомит с разными профессиями

Воспитатель дошкольного отделения школы № 1505 «Преображенская» Ольга Перескова и ее пятилетняя ученица Анна Комарова рассматривают примеры работ, которые предстоит сделать участникам Московского детского чемпионата KidSkills / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

20 сентября в столице прошли тренировочные сборы участников Московского детского чемпионата KidSkills 2021. Подать заявку желающие могут до 30 сентября включительно.

Московский детский чемпионат KidSkills — это соревнование для ребят трех возрастных категорий, закладывающее основы важнейших профессиональных умений и навыков, а также открывающее перед детьми многообразие профессий и специальностей. В конкурсе будут состязаться москвичи 5–7 и 8–10 лет. Также продемонстрировать свои навыки смогут ребята 10–14 лет вместе с родителями в рамках семейной категории FamilySkills. Команды состоят из трех человек: двух конкурсантов и наставника.

В дошкольном отделении Московского образовательного комплекса «ЗАПАД» прошла бесплатная предчемпионатная подготовка по компетенции «Кондитерское дело». Ребята в возрасте 5–7 лет вместе со своими наставниками, в роли которых выступают их воспитатели детского сада, познакомились с заданиями конкурса и попробовали выполнить некоторые из них.

Сначала все участники занятия прошли инструктаж. Главный эксперт компетенции, ведущий сотрудник Московского образовательного комплекса «ЗАПАД» Дарья Ганчерюк, рассказала, какими инструментами можно пользоваться, что необходимо взять с собой, какие задания предстоит выполнить детям и из каких материалов.

— Главное задание соревнования — слепить из марципана животных, но не простых, а тех, что выступают в цирке, — пояснила Ганчерюк. — То есть детям нужно будет добавить еще какие-то цирковые элементы в свою работу.

По словам главного эксперта, эта компетенция очень востребована среди детей дошкольного возраста и учеников начальных классов.

— Лепка улучшает мелкую моторику, помогает развиваться ребенку, — пояснила она. — А еще с помощью конкурса ребята могут попробовать себя в профессии кондитера и уже в раннем возрасте понять, интересно ли им это.

Воспитатель дошкольного отделения школы № 1505 Ольга Перескова старается творчески развивать учеников.

— Мы часто участвуем в разных конкурсах, но в этом — впервые, — поделилась она. — Очень интересно, что здесь лепят не из простого пластилина или соленого теста, а из марципана.

Это привлекло и самих детей. Пятилетняя Анна Комарова очень любит мастерить. Особенно ей нравится лепка.

— Я буду делать собачку и слоника, слеплю еще для них мячик и обруч, с которыми они будут потом выступать в цирке, — поделилась планами маленькая участница.

В Департаменте образования и науки Москвы добавили, что на чемпионате также представлены компетенции «Графический дизайн», «Инженерия космических систем», «Малярные и декоративные работы», «Флористика» и другие. Всего доступно двадцать шесть различных направлений.

— Программы по каждой из компетенций чемпионата опубликованы на официальном сайте соревнований, — уточнили в пресс-службе ведомства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Жданова, директор Московского центра развития профессионального образования:

— Московский детский чемпионат KidSkills — уникальный проект, который решает сразу несколько важных задач. Это возможность для детей погрузиться в какую-то специальность и в раннем возрасте задуматься о выборе профессии. Чтобы сделать этот выбор осознанно, нужно попробовать себя в деле.