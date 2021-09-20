Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Амбициозные дизайнеры воюют за место на подиуме

Вероника Ушакова

Общество
Амбициозные дизайнеры воюют за место на подиуме
Дизайнер одежды Елизавета Cтарникова демонстрирует эскизы вещей, которые она планирует сшить для показа на Осенней неделе моды в Москве / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

20 сентября в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина стартовал полуфинал Всероссийского конкурса дизайнеров «Код моды». Пять участников из Москвы и пять из других регионов поборются за звание лучшего.

На столе у дизайнера одежды Елизаветы Старниковой лежат пять эскизов вещей, нарисованных цветными карандашами. Это будущие образы для предстоящей осенней Недели моды. Среди рисунков: одежда в стиле 2000-х годов, наряды, схожие с корейским традиционным костюмом ханбоком, и вещи, расписанные, как дымковская игрушка. Так в моде отражается российский культурный код.

Двадцатитрехлетняя москвичка Елизавета Старникова создавала эскизы целый месяц в соответствии с заданиями конкурса.

— Я решила поучаствовать, чтобы попробовать свои силы, набраться опыта и получить полезные рекомендации от экспертов, профессиональных стилистов и дизайнеров одежды. Для меня это первый конкурс подобного масштаба, — сказала Елизавета.

Девушка берет в руки эскиз необычного бежевого свитера с цветными вставками на рукавах. В отличие от другой одежды он будет вязаным. Вещи Елизавете помогут сшить ребята из Университета имени Косыгина. Но этот свитер она хочет связать сама. Ведь в будущем девушка планирует создать собственный бренд вязаной одежды — яркой, стильной, уникальной.

А пока впереди другая цель — покорить своими образами подиум на осенней Неделе моды в Москве. Мероприятие пройдет уже в ноябре. Поэтому времени на подготовку и создание одежды мало — чуть-чуть больше одного месяца.

— У нас необычный формат. Мы учим дизайнеров не только создавать коллекции в сжатые сроки, но и создавать шумиху вокруг своей одежды, личности и бренда, — рассказал руководитель проекта «Код моды» Владислав Ящук. — Участники показывают весь процесс создания коллекции своей аудитории и потенциальным потребителям.

Так начинающие дизайнеры учатся грамотно выстраивать коммуникации. Поэтому члены жюри будут оценивать не только готовые коллекции, но и работу по продвижению.

Всего на осенней Неделе моды в Москве свои образы представят 10 участников конкурса. Они покажут 50 нарядов.

Победитель получит пошив коллекции под ключ и показ образов на весенней Неделе моды в Москве, но уже под своим личным брендом. Дизайнеру, занявшему второе место, подарят сертификат на обучение в специализированном вузе. Бронзовый призер получит сертификат на покупку ткани и оборудования.

ТОП—3

Модные тренды осени

— Приталенные пальто с поясом и большими накладными карманами пришли на смену моделям оверсайз.

— Джинсы-клеш с высокой посадкой возвращаются в тренды из 1970-х годов.

— Шахматная черно-белая клетка — трендовый рисунок этой осени. Стилисты рекомендуют подобрать хотя бы один аксессуар в таком стиле.

Читайте также:
СтудентыдизайнерМода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте