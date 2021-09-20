Амбициозные дизайнеры воюют за место на подиуме

Дизайнер одежды Елизавета Cтарникова демонстрирует эскизы вещей, которые она планирует сшить для показа на Осенней неделе моды в Москве / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

20 сентября в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина стартовал полуфинал Всероссийского конкурса дизайнеров «Код моды». Пять участников из Москвы и пять из других регионов поборются за звание лучшего.

На столе у дизайнера одежды Елизаветы Старниковой лежат пять эскизов вещей, нарисованных цветными карандашами. Это будущие образы для предстоящей осенней Недели моды. Среди рисунков: одежда в стиле 2000-х годов, наряды, схожие с корейским традиционным костюмом ханбоком, и вещи, расписанные, как дымковская игрушка. Так в моде отражается российский культурный код.

Двадцатитрехлетняя москвичка Елизавета Старникова создавала эскизы целый месяц в соответствии с заданиями конкурса.

— Я решила поучаствовать, чтобы попробовать свои силы, набраться опыта и получить полезные рекомендации от экспертов, профессиональных стилистов и дизайнеров одежды. Для меня это первый конкурс подобного масштаба, — сказала Елизавета.

Девушка берет в руки эскиз необычного бежевого свитера с цветными вставками на рукавах. В отличие от другой одежды он будет вязаным. Вещи Елизавете помогут сшить ребята из Университета имени Косыгина. Но этот свитер она хочет связать сама. Ведь в будущем девушка планирует создать собственный бренд вязаной одежды — яркой, стильной, уникальной.

А пока впереди другая цель — покорить своими образами подиум на осенней Неделе моды в Москве. Мероприятие пройдет уже в ноябре. Поэтому времени на подготовку и создание одежды мало — чуть-чуть больше одного месяца.

— У нас необычный формат. Мы учим дизайнеров не только создавать коллекции в сжатые сроки, но и создавать шумиху вокруг своей одежды, личности и бренда, — рассказал руководитель проекта «Код моды» Владислав Ящук. — Участники показывают весь процесс создания коллекции своей аудитории и потенциальным потребителям.

Так начинающие дизайнеры учатся грамотно выстраивать коммуникации. Поэтому члены жюри будут оценивать не только готовые коллекции, но и работу по продвижению.

Всего на осенней Неделе моды в Москве свои образы представят 10 участников конкурса. Они покажут 50 нарядов.

Победитель получит пошив коллекции под ключ и показ образов на весенней Неделе моды в Москве, но уже под своим личным брендом. Дизайнеру, занявшему второе место, подарят сертификат на обучение в специализированном вузе. Бронзовый призер получит сертификат на покупку ткани и оборудования.

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