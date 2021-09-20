Убедительный результат

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Госдуме VIII созыва будут представлены восемь политических партий, сообщила вчера председатель ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, уже на следующий день после голосования стали видны серьезные отличия от аналогичной кампании, которая была пять лет назад, — в парламент проходит большее количество партий. О предварительных результатах прошедших выборов с 17 по 19 сентября «Вечерней Москве» рассказывает на этой странице.

Фото: Отдел «Московская Власть»

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюктуры:

— Лидирующая на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва команда кандидатов, которых представил Сергей Собянин, состоит из людей с социальным капиталом. Поэтому новая Госдума будет довольно интересной. Она будет более яркой, чем предыдущая. Я не уверен, что там будет больше скандалов и интриг, но там будет большее представительство разного рода социальных групп.

По Москве, например, по кандидатам от столицы, которые шли по «списку Собянина», мы видим, что там меньше политиков стало, а больше общественных деятелей, что сегодня отвечает запросу граждан на социальные, имиджевые облики, которые кандидаты должны донести до избирателей. В этом смысле Леонов, Буцкая, Толстой, Попов отвечали на запрос о кандидатах с базовым социальным, а не политическим капиталом.

Что касается дистанционного электронного голосования (ДЭГ. — «ВМ»), а также многодневного голосования, то они увеличивают возможности для граждан реализовывать свои гражданские и политические права.

Это можно только приветствовать. В будущем дистанционное электронное голосование будет использоваться более широко. Кстати, популярности дистанционного голосования также способствовали первые лица: президент, мэр Москвы, премьер-министр — все проголосовали дистанционно.

Тем самым мотивируя избирателей, демонстрируя свое отношение к этому институту и показывая, насколько это важно. Это сыграло свою позитивную роль и повысило доверие к этому институту.

Долгое голосование — трехдневное — это тоже положительная тенденция, которая позволяет гражданину сделать свой выбор в удобное для него время. У любого гражданина должна быть возможность голосовать тогда, когда он считает для себя удобным. Такое произошло сейчас, на выборах, когда избиратели регистрировались в системе ДЭГ, они понимали, что нужно проголосовать как можно быстрее, чтобы потом уже освободить для себя субботу, воскресенье от подобного рода нагрузки.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР):

— Что, на мой взгляд, являлось спецификой московского голосования в этот раз, так это новеллы избирательного законодательства: трехдневное голосование и использование ДЭГ. Также есть основной показатель, связанный с явкой. Явка для Москвы — около 50 процентов, на настоящий момент — очень высокая. То есть в Москве такой не было, это означает, что к избирательным урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее всего, до избирательной урны не доходили. Поэтому те партии, которые фактически «проспали» возможности дистанционного электронного голосования, сейчас испытывают легкий шок.

Безусловно, на ДЭГ пришли люди, имеющие опыт пользования госуслугами, доверяющие государству в этой части. Я часто сталкиваюсь с ошибочным мнением, якобы чаще всего речь про ДЭГ идет как про молодежное явление. Это не так. Взрослое поколение чувствует себя достаточно уверенно в цифровом пространстве, в первую очередь в связи с медицинскими услугами, получением государственных услуг различного рода.

Дмитрий Журавлев, политолог, генеральный директор Института региональных проблем:

— Активность избирателей на этих выборах оказалась явно выше, чем в прошлый раз. Во-первых, мне кажется, это связано с тем, что эти выборы слишком значимы для людей, поэтому они и пришли. Во-вторых, изменение количества партий тоже имеет большое значение. Даже те, кто в прошлый раз говорил, что с существующими четырьмя партиями и так все понятно, пришли на эти выборы. Более того, произошла мобилизация снизу, не столько от кандидата к электорату, сколько от электората к кандидату, что бывает крайне редко.

Не предполагалось и такого интереса к дистанционному электронному голосованию. Наши западные коллеги говорили, что ДЭГ не будет принято обществом. На деле же нашим людям, особенно молодежи, это очень интересно. Они не воспринимают ДЭГ как нечто априори неправильное. Но не только молодежь пришла на ДЭГ. Когда я выходил из дома, я слышал разговор консьержки со старушкой.

Бабушка говорит: «Ну, я все поняла, сейчас пойду к компьютеру и проголосую». Она брала консультацию у консьержки, что и где нажимать. А бабушка более чем преклонного возраста.

Что же касается противников ДЭГ, то человек, который живет в мифе, становится рабом этого мифа. Если ваш миф заключается в том, что власть всегда неправа, и все, что она делает, неправильно, а любые сложные системы — это способ нас обмануть, вы из этого мифа уже не можете вырваться. Вы не можете сказать сами себе: «Знаешь, я и себе, и другим полгода рассказывал ерунду». Поэтому некоторые политические силы вынужденно совершили огромную ошибку. Свой базовый электорат они могли призывать не голосовать электронно, но колеблющихся они ни к чему призвать не могут — их для начала нужно отвоевать.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Константин Костин, председатель правления фонда развития гражданского общества:

— В Москве, конечно же, идет активная работа с привлечением своих сторонников дистанционного электронного голосования. Во-первых, это безопасно. Совершенно было непонятно, как сложится пандемия, мы же помним, как в середине кампании начался всплеск, начались ограничения. Не было никакой гарантии, что к сегодняшнему дню ситуация улучшится. Поэтому «Единая России» понимала, что дистанционное голосование — хорошая альтернатива традиционному. Во-вторых, в Москве очень много лоялистов, но эти лоялисты очень не любят ходить на выборы.

Они любят тратить свои выходные на какие-то личные дела, нужды, проблемы. Это всегда была такая очень сложная идея — создать условия для удобного комфортного голосования московского электората. Дистанционное голосование полностью решило эту задачу.

Наталья Евсеева, директор исследовательских проектов ИНСОМАР:

— Наша компания на протяжении всего лета мониторила ситуацию в Москве — мы проводили исследование начиная с июля. И уже в начале июля было видно, что электоральные предпочтения есть у значительной части уже определившейся. Было видно, что лидером является «Единая Россия». Причем при приближении Единого дня голосования отрыв «Единой России» становился все более заметным.

Александр Козлов, председатель Мосгордумы в общественном штабе наблюдения за выборами в Москве:

— Общественный штаб по наблюдению за выборами работал на протяжении трех суток. Самое важное — даже в ночное время наблюдатели от различных политических партий, от Общественной палаты могли находиться там и осуществлять видеоконтроль за проведением голосования. У членов Общественного штаба была возможность посмотреть, что происходит на каждом избирательном участке с двух ракурсов — в зоне выдачи бюллетеней и в зоне опускания их в специальную урну для голосования. И если возникали какие-то спорные ситуации, на участок выезжала мобильная группа, чтобы лично констатировать тот или иной факт.

В Москве было создано приложение «Мобильный наблюдатель», которое помогало отслеживать все нарушения и быть на связи с Общественным штабом. Основные вопросы, которые всех интересовали, коснулись процедуры ДЭГ. Здесь мы уверены, что эта система помогла мобилизовать сторонников партии «Единой России» и внедрить этот способ проявления гражданского долга как один из самых удобных и безопасных. И беспрецедентная явка на дистанционное голосование, которая составила 96,5 процента, на мой взгляд, является хорошим стимулом для того, чтобы использовать его в дальнейшем.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дмитрий Абзалов, президент центра стратегических коммуникаций:

— В пользу партии «Единая Россия» на выборах сыграло трехдневное голосование, позволившее мобилизовать дачников, которые обычно в день выборов отсутствуют в городе, а также возможность избирателей отдать свой голос онлайн. В условиях коронавируса такой результат можно считать успехом единороссов. Посмотрите, во всех странах, в Германии, в Польше, правящие партии терпят неудачу из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Так что в таких условиях усилить свои позиции — это уникальное явление.

Сергей Марков, директор Института политических исследований:

— Моя оценка — выборы проходили в строгом соответствии с законодательством, без серьезных инцидентов, без серьезных срывов. Что касается технологической точки зрения, то есть дистанционного голосования, то Россия сейчас находится на передовых позициях. Мне кажется, это очень хорошая система, это будущее. Но мы должны признать и за людьми, которые думают по-другому, их право на некоторый скептицизм.

Это еще наша задача, которая стоит перед нами в будущем. И еще один момент: голосование на дому для пожилых и людей с ограниченными возможностями должно остаться как формат волеизъявления навсегда. Ведь для многих людей с ограниченными возможностями, хронически больных надомное голосование — это знак того, что полноценная жизнь продолжается. Другой вопрос, что надомное голосование необходимо тщательно контролировать.

Наша победа —доверие граждан

Петр Толстой, секретарь Московского городского реготделения «Единой России»:

— Очередные выборы в России прошли успешно — явка составила 51,6 процента. Это очень большая цифра, которая оказалась выше, чем на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году.

На мой взгляд, этому есть несколько объяснений, но основное из них связано с изменениями в Конституции Российской Федерации. Ведь теперь у Государственной думы есть больше полномочий по назначению министров, формированию состава будущего правительства. Поэтому у граждан к этим выборам интерес был достаточно высоким.

Хочу отметить, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции со стороны Центральной избирательной комиссии все было организовано так, чтобы граждане могли сделать свой выбор максимально безопасно. А жители Москвы подтвердили легитимность демократической системы в стране, и мы с уверенностью можем сказать о победе всех кандидатов из списка Сергея Собянина.

По предварительным данным, после обработки большей части протоколов голосования лидирует партия «Единая Россия». Это результат слаженной работы нашей партийной команды, в которой принимали участие общественные советники, многочисленные наблюдатели, муниципальные депутаты и депутаты Московской городской думы. Но особую благодарность я хочу выразить избирателям, которые проявили доверие к партии и которые отдают отчет в том, что сегодня в Москве это единственная политическая сила, которая берет на себя ответственность за происходящие перемены в городе.

Под руководством мэра столицы Сергея Собянина наша партия выполняет поставленные задачи государственного уровня и продолжит дальше строить лучший город на Земле. Выборы еще раз доказали, что демократия в России есть и ее правила и процедуры работают. Легитимность голосования — это не вопли европейских демократов, а свободный выбор граждан России.

«Единая Россия» возглавляет список лидеров голосования. Счет, как говорится, на табло. Это партийное лидерство продиктовано доверием людей, чаяния которых были отражены в нашей народной программе. Реализация этой программы и претворение в жизнь наказов избирателей — основная задача партии в новом созыве Госдумы. И она будет выполнена! А популистские заявления тех, кто не смог завоевать доверие людей, так и останутся лишь словами.