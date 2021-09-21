В столице прошел традиционный слет казачьих кадетских классов

Фото: Из архива ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»

15–16 сентября в Москве при поддержке столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей прошел традиционный слет казачьих кадетских классов «Казачья смена», организованный Войсковым казачьим обществом «Центральное казачье войско» и Московским государственным университетом технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первым казачьим университетом).

В первый день слет проходил на площадках Первого казачьего университета. В нем приняли участие 150 учащихся казачьих кадетских классов и 50 педагогов. Они провели пленарное заседание, занятия по секциям, мастер-классы, конкурсные презентации, выставки и концерт университетского казачьего хора.

На второй день участники слета отправились на экскурсию в храмово-музейный комплекс Патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных Сил России и парк «Патриот», расположенные в Одинцовском районе Московской области. Во время экскурсии педагоги и учащиеся казачьих кадетских классов ознакомились с храмом и музейными экспонатами. Поездка оставила у них неизгладимые впечатления. По их мнению, величественный собор, музейно-парковый комплекс обладают огромным потенциалом для военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.