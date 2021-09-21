Равные возможности: как проект «Профи» центра «Вверх» помогает детям-сиротам подготовиться к работе, найти ее и не потерять

Фото: Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх» два раза становился победителем конкурса грантов «Москва — добрый город» от столичного Департамента труда и социальной защиты. В 2020 году грантовую поддержку в 5,3 млн рублей получил его проект «Профи», задача которого — помочь молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сформировать и развить навыки, необходимые для успешного трудоустройства. Среди обратившихся за такой помощью в центр «Вверх» — дети-сироты, учащиеся коррекционных школ и колледжей, жители психоневрологических интернатов.

«Сарафанное» радио

— Мы выделили проект «Профи» в отдельное направление в 2018 году, а до этого работали только как образовательный центр: помогали учащимся коррекционных школ получить аттестаты об общем образовании, пойти в 10–11-й классы и колледжи, — рассказывает координатор проекта Дарья Андреева. — Все начиналось с инициативы кураторов групп: они помогали молодым людям в поисках стажировок и работы. И постепенно это выросло в комплексную работу по профориентации и трудоустройству.

Первыми участниками проекта и посетителями специализированных тренингов по развитию коммуникативных навыков, стрессоустойчивости, разрешению конфликтных ситуаций, получению опыта принятия решений, тайм-менеджменту стали учащиеся образовательного центра «Вверх» и ученики школы-интерната «Абсолют» (Серпуховской район Московской области).

— Итак, у нас сразу оказалось 100–110 участников проекта, — вспоминает Дарья Андреева. — Мы понимаем, что нашей целевой аудитории нужны практические занятия, которые могут помочь ребятам определить, в какой сфере они действительно хотят работать. И мы стараемся предоставить им возможность попробовать несколько вариантов занятости, а во время тренингов еще и наработать коммуникативные навыки, которые дадут им шанс успешно пройти стажировку, выйти на открытый рынок и успешно работать.

Число участников проекта «Профи» за эти годы значительно увеличилось. В 2020 году, даже несмотря на пандемию и вынужденный переход в онлайн-формат, в проекте участвовали 145 человек, в том числе 19 человек, которые все еще проживают или ранее проживали в психоневрологических интернатах. И именно полученный грант позволил сохранить положительную динамику проекта, отмечает Дарья Андреева.

В прошлом году сотрудники центра «Вверх» провели исследование и выяснили, откуда о них узнают приходящие к ним участники проекта.

— Как выяснилось, ребята узнают о нас друг от друга, то есть работает такое «сарафанное радио», — говорит Дарья. — Люди приводят своих друзей, знакомых, которые жили с ними в детских домах или обучались в коррекционной школе. Узнают о нас и из интернета. Нас также рекомендуют преподаватели колледжей, и нас знают сотрудники детских домов.

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Нескучная теория и полезная практика

Авторами всех тренингов «Профи» являются психологи центра «Вверх», они же и проводят занятия. Поступая в центр, молодые люди проходят обязательное собеседование. Во время него специалисты определяют, с каким запросом к ним пришли молодые люди, нужна ли им помощь в подготовке к сдаче общеобразовательных экзаменов или только тренинги по профориентации. При этом человек может прийти и с конкретным запросом только на поиск работы.

Затем для каждого участника проекта разрабатывают индивидуальную траекторию движения: смотрят, какие тренинги необходимо пройти, какие сферы работы ему потенциально интересны, какие стажировки или профессиональные пробы уже можно предложить.

Среди тренингов есть, например, «Переговорный практикум», «Стратегии поведения в конфликте», «Ненасильственная коммуникация», «Аргументация», «Сократовский диалог», «Защита от манипуляций», «Публичное выступление», «Открытие речевого потока».

Сотрудники центра говорят, что в последнее время возраст участников проекта снизился: если раньше многим ребятам было 18 и более лет, то сейчас приходят и те, кому 16. В каждой группе есть куратор, который всегда на связи с молодыми людьми и к которому всегда можно обратиться с вопросами и проблемами.

Закрепить знания и навыки, полученные на тренингах, молодые люди могут в столярной мастерской «Руки Оттуда» центра «Вверх». Авторы проекта считают, что так можно попробовать поработать в команде, почувствовать ответственность за выполнение своей задачи, преодолеть страх взаимодействия с клиентами.

— Сначала ребятам сложно понять, будет ли то или иное дело им интересно, — объясняет Дарья Андреева. — Поэтому необходимо опробовать свои навыки как в работе руками, так и в коммуникации. В самой мастерской можно не только поработать с деревом по уже имеющимся шаблонам, но и придумать, например, свой дизайн изделия. Там же ребята сами ведут базу материалов. Они работают группами под присмотром мастеров и учатся правильно понимать задания, помогать коллегам.

Участники проекта «Профи» принимают участие и в деловых играх для всех учащихся центра. Их делят на команды, которые соревнуются в выполнении задания. Например, на деловой игре «Дебаты» команды ведут дискуссию по определенным правилам: одна команда защищает некое утверждение, а другая оспаривает его, выдвигая необходимую аргументацию. А на деловой игре «Преграды и награды» участники пытаются выработать пути решения проблем, которые возникают на пути к цели, например, к получению аттестата за 9-й класс.

Помимо членов жюри, которые определяют победившую команду, оценивая культуру ведения дискуссии или креативный подход к решению задачи, за игрой наблюдают кураторы групп и преподаватели центра. Именно в игре проявляется, есть ли у человека сложности с принятием решений и если да, то какие, насколько легко или тяжело ему общаться с другими участникам, отстаивать свою точку зрения, быть лидером группы. Кураторы оценивают динамику развития навыков каждого участника игры, чтобы понять, над чем ему дальше стоит больше работать.

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Стажировки и работа

Дарья Андреева отмечает, что стажировки, на которые выходят участники проекта, — это в первую очередь рабочие профессии.

— И тут у нас снова история о том, чтобы найти, где каждому конкретному человеку будет интересно, — добавляет она, отмечая, что среди будущих «профи» больше всего поваров и любителей готовить.

Те, кто хочет «на кухню», отправляются на стажировку к работодателям проекта — сетям ресторанов. Например, партнерами «Профи» являются сети ресторанов «Хлеб Насущный» и White Rabbit Family. Именно в одном из заведений White Rabbit Family, ресторане Luciano, стажировалась участница проекта Елизавета: Стажировка была очень полезной, я определилась с профессией: была швеей, а пошла на повара, как всегда и хотела, попробовала поработать в разных цехах ресторана, в коренном (заготовочном) и кондитерском. А личные консультации в «Профи» помогают мне выплескивать негативные переживания по поводу нагрузки, и наставник помогает в расстановке приоритетов. И я была бы не против пройти стажировку еще и в другом месте, чтобы расширить свои поварские навыки.

— Я хорошо прошел стажировку в «Хлебе Насущном», а потом меня приняли на работу, — рассказывает участник проекта Никита. — Люди, которые проводили стажировку, очень мотивировали меня на работу. Было полезно узнать, какие профессии бывают, как развиваются люди в профессиональном плане. А стажировка помогла наработать опыт и навыки. И мне особенно пригодились навыки коммуникации, над которыми работали на тренингах: нужно суметь договориться с коллегой о зонах ответственности каждого.

Партнерами проекта «Профи» также являются центр занятости «Моя карьера», Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова, сеть гипермаркетов «Глобус», магазины подержанной одежды «Чарити шоп» (благотворительный фонд «Второе дыхание») и многие другие.

— Сейчас я участвую в стажировке, которую мне предложили, — рассказывает Татьяна, которая пробует себя как флорист. — Здесь очень дружный коллектив, мне подробно объясняли, как и что делать: как работать с цветами, собирать композицию, выставлять ее. Хотелось бы, чтобы стажировка длилась как можно дольше. И я продолжаю посещать тренинги — это развивает, помогает выстраивать взаимодействие, да и вообще мне очень интересно.

Дарья Андреева добавляет, что кураторы проекта пока самостоятельно ищут потенциальных работодателей и организации, куда могли бы прийти участники «Профи».

— Но тут нам иногда помогают компании, с которыми мы уже работаем: они советуют, куда еще мы могли бы обратиться, — говорит она. — Мы проверяем и их, и те организации, про которые говорят участники проекта, рассказывая о своих желаниях. Мы проверяем всю информацию о компании, смотрим, что у нее с корпоративной социальной ответственностью, и оцениваем, насколько интересно было бы этой организации поработать с нами. А затем связываемся и предлагаем сотрудничество. И мы всегда готовы к предложениям самих организаций.

В 2020 и 2021 годах стажировки прошли 16 участников проекта «Профи», еще десять человек устроились на временную работу, а восемь — на постоянную. Сейчас они трудятся в мастерской центра «Вверх» «Руки Оттуда», в парке развлечений Zamania, в ресторане White Rabbit Family, в буфете Центра лечебной педагогики, в ТЦ «Европейский».

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

СПРАВКА

Конкурс столичного Департамента труда и соцзащиты «Москва — добрый город» для социально ориентированных НКО проводится с 2019 года. Он поддерживает проекты некоммерческих организаций, направленные на помощь старшему поколению, людям с инвалидностью, многодетным семьям, безработным, бездомным, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За два года гранты, общий объем которых составил 800 млн рублей, получили свыше 270 НКО. Они оказали необходимую адресную помощь более чем 20 тыс. москвичей. 15 сентября 2021 году стартовал новый прием заявок на конкурс «Москва — добрый город». Он продлится до 19 октября, победителей объявят 30 ноября.