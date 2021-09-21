Будет тесно, но вкусно: как актеры и космонавты готовятся к съемкам на МКС фильма «Вызов»

Актриса Юлия Пересильд / Фото: Александр Гусов

5 октября на борт Международной космической станции (МКС) отправится «Союз МС-19» с необычным экипажем, в состав которого войдут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а командиром корабля назначен Герой России Антон Шкаплеров, трижды летавший в космос и проведший на МКС в общей сложности 500 суток. На борту будет проходить съемка фильма «Вызов». «Вечерняя Москва» узнала у участников подробности космического путешествия.

— Клим, что лежит в основе космической картины?

К. Ш.: Очень любопытная история о женщине-враче, которая никогда не соприкасалась с космической сферой и о ней не думала. И вдруг ей предложили полететь на МКС для того, чтобы совершить поступок — спасти жизнь космонавту, осуществить то, что она делала на Земле, но только в тех условиях, которые пока еще к этому не приспособили. Часть фильма — рассказ о подготовке героини к полету в космос, другая — непосредственно о миссии.

— Это драма, фантастика, боевик?

К. Ш.: Драма, основанная в каком-то смысле на опыте. Когда я придумывал концепцию проекта, стремился к тому, чтобы картина была близка и понятна всем людям, особенно большинству из нас — тем, кто не летал в космос. Кто-то, может, в детстве о подобном мечтал, но далеко не все шли к данной цели. Мы хотим сделать так, чтобы каждый человек немножко побыл главной героиней и подумал, что бы он чувствовал на ее месте — готовился, боялся. Это фильм о преодолении собственных возможностей. Мы сами не всегда знаем, на что способны.

Актриса Юлия Пересильд / Фото: Александр Гусов

— Узнавали, чем будете в космосе питаться?

К. Ш.: Да. Разнообразие огромное. В разы больше, чем в любом ресторане. Мы уже попробовали. Преимущественно русская и грузинская кухни. Это и суп-харчо, и борщи, и консервы... Еда подбирается исходя из предпочтений, которые были на Земле, к чему человек привык. Космонавты по полгода живут на корабле и не устают от рациона. Нам за 12 дней (два дня будет длиться подготовка и десять дней — съемки. — «МВ») такая еда уж точно не успеет надоесть.

И постараемся, чтобы она не разлеталась по всему кораблю. Нас специально тренировали. Если же вдруг такое случится, будем мыть. Возьмем с собой салфетки. Кстати, уже пробовали на судне пить, вода немножко расплескалась. Первый блин получился комом. Больше такого не допустим. И еще в планах научиться пользоваться обычными ложками, вилками и ножами. На первый взгляд кажется, что это просто. Отнюдь нет. А спать будем в спальных мешках. Конечно, каждый в своей каюте.

— Юлия, испытываете ли вы перед полетом чувство страха?

Ю. П.: Нет. Прошли уже этот путь. Волков бояться — в лес не ходить. Еще много чего ждет впереди и хочется вспомнить все, чему нас учили, и получить от съемок удовольствие. Я не говорю, что будет легко, наоборот, чрезвычайно тяжело. Когда перешагивали через порог Центра подготовки космонавтов (ЦПК), поняли, что ждет впереди.

— В чем могут возникнуть сложности?

Ю. П.: В том, что предстоит попробовать себя в абсолютно разных амплуа. Клим предстанет и оператором, и режиссером, и осветителем. Я не только актрисой, а еще костюмером и гримером. Задумалась о требованиях, которые существуют. В космосе не может быть стекла, только определенный пластик, ничего сыпучего. Однажды я пришла в магазин и не могла объяснить продавщице, что мне нужно. А она не понимала, чего я хочу. Когда я, наконец-то, сказала, что собираю косметичку в космос, консультантка очень сильно удивилась и отошла, отказалась чем-либо помочь. Но я собрала все сама.

Фото: Александр Гусов

— С какими проблемами приходилось сталкиваться во время подготовки в плане психологии?

Ю. П.: Было трудно войти в режим. Нам, людям творческим, нужна свобода, а в ЦПК придерживались сурового, практически военного режима — тренировки, экзамены... И еще постоянно хотелось шутить, а нам говорили этого не делать — категорически нельзя. Но мы все равно шутили.

К. Ш.: А для меня самым сложным физически были тренировки на корабле. Тесновато людям моего роста. Приходилось сидеть подолгу — по четыре часа, а то и по восемь. Но ничего. Те, кто думает о космическом туризме, — не расстраивайтесь. Нам пообещали кресло увеличить, для того чтобы люди моего роста и выше могли чувствовать себя комфортно. Главное, чтобы получилось хорошее кино, и наше здоровье, которое, как оказалось, в общем неплохое, не подвело, и люди не обсуждали негативно то, чего еще нет. Попридержали свои эмоции и полюбили нас. А вдруг мы неплохие ребята.

— Антон, вы как профессионал расскажите, помимо съемочного процесса, ожидают ли Клима и Юлию какие-либо эксперименты?

А. Ш.: Нет, потому что основная задача, которую нужно выполнить, — осуществить научно-познавательный просветительский проект «Вызов». А десять дней — срок для съемок очень маленький. И этот полет будет сильно отличаться от предыдущих тем, что впервые полетят два непрофессиональных космонавта. Естественно, у меня как у командира космического корабля стало больше задач без бортинженера.

— Как относитесь к тому, что МКС станет съемочной площадкой?

А. Ш.: С пониманием. Там сейчас наши коллеги все подчищают, убирают лишнее, чтобы, когда мы прилетим, было все подготовлено. Станция — огромный дом, в котором существует больше пятнадцати модулей. Есть где развернуться. Вообще, уникальность данного проекта заключается в том, что каждый актер сможет совместить в себе еще очень много новых ролей.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проходят подготовку перед отправкой корабля «Союз МС-19» на Международную космическую станцию / Фото: Александр Гусов

— Клим, а командир корабля будет участвовать в съемках?

К. Ш.: Конечно. Я с самого начала придумывал такую историю, в которой блеснут космонавты. Кинематограф в космосе теперь не фантастика, а реальность. Все, что делается на Земле, постараемся осуществить в невесомости.

Серьезная подготовка

Съемочную группу начали готовить к предстоящему полету в мае 2021 года. До старта необходима специальная подготовка: испытания на центрифуге, полеты на самолете в условиях невесомости, прыжки с парашютом. Все это покажет в эфире Первый канал. Также участникам творческого процесса выдали несколько учебников по бортинженерии. Ускоренные курсы провели в Центре подготовки им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. А по окончании подготовительного периода все члены съемочной группы успешно прошли экзаменационные тренировки.

3000 заявок

Исполнительницей главной роли была выбрана Юлия Пересильд. Конкурсанткам нужно было выполнить творческое задание, прочесть монолог Татьяны Лариной из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а также пройти комплексную проверку, в том числе медицинскую. Всего было подано 3000 заявок.

Недешевое кино

В космосе будет проходить примерно 35 минут действия фильма. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, история эта наглая. Он имел в виду высокие амбиции и стремления авторов проекта. У Фонда кино на проект запрашивают 400 миллионов рублей. В ближайший год планируется освоить примерно половину этой суммы.

С пользой для будущего

Цель фильма — возродить интерес к теме пилотируемой космонавтики: сделать так, чтобы об экспедициях говорили все, как и 60 лет назад, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Задача проекта — популяризировать российскую космическую отрасль и использовать опыт Шипенко и Пересильд при подготовке будущих космических туристов.

Игрушки подскажут

Индикаторами невесомости для экипажа станут три игрушки — снежный барс, Чебурашка и галчонок. Благодаря им экипаж сможет понять, что корабль находится в космосе — это произойдет уже через девять минут после старта. По словам космонавта Антона Шкаплерова, полет к станции займет около трех с половиной часов.