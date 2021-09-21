Хранители старины

Анна Николаева и Сергей Сосницкий (пара в центре) на Большом Екатерининском балу в Царицыно / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В рамках Года Германии в России в Музее-заповеднике «Царицыно» по инициативе Международного союза немецкой культуры прошел Большой Екатерининский бал.

На свой первый бал 17-летняя призер Всероссийской олимпиады по немецкому языку столичная школьница Яна Карцева собиралась с большим волнением.

— Я чувствую себя сегодня Наташей Ростовой, — улыбается Яна. — Учу немецкий уже пять лет, много знаю об истории и культуре немцев. Поэтому я очень рада побывать на настоящем балу и участвовать в мастер-классе по историческим танцам.

Старинные танцы — лендлер, гросфатер, контрданс — не забыты. В Москве XXI века их танцуют хранители немецкой культуры.

Причем реконструкторы танцев прошлых веков бережно относятся к мельчайшим деталям. Это касается и бальных нарядов.

— Сегодня на мне шелковое платье, точно такие носили в екатерининские времена, — рассказывает участница Большого Екатерининского бала Анастасия Золотухина. — Форма юбки называется панье, то есть корзина. Под этой юбкой находится стальная конструкция, которая держит форму. Верхнее платье англес говорит об английском пошиве, но носили такую модель по всей Европе.

В XVII–XVIII веках бальный наряд придворной дамы мог весить до 8 килограммов, а императрицы — около 15 килограммов. Его украшали драгоценными камнями, жемчугом и золотым шитьем. Тяжелым был и корсет, который делали с использованием китового уса.

Танцевальную программу дополнили выступления артистов и церемония награждения победителей конкурса «Лучшие имена немцев России — 2021».

— Союзу немецкой культуры в этом году 30 лет. А этот конкурс отражает вклад немцев, проживающих в России, в развитие государства, — отметила первый заместитель председателя Международного союза немецкой культуры Ольга Мартенс.

В этом году список его лауреатов пополнился именами яхтсмена Николая Литау, историка Петра Вибе и других российских немцев, добившихся успехов в культуре, спорте, науке и общественной деятельности.