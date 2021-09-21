Иван Оганесян: Я нашел свой лучший город Земли

Фото: instagram/oganesyan_officialgroup

Москва для Ивана Оганесяна всегда была как путеводный маяк, а его постоянные странствия по миру лишь добавляли нежности к мегаполису, которому, по мнению актера, нет равных. Тут его место силы и приложение таланта. И здесь, он уверен, могут чувствовать себя комфортно люди любых национальностей.

— Иван, по национальности вы армянин, скажите, соблюдаете ли какие-то национальные традиции?

— Ну, армянин я советского разлива, что называется, корни у меня подрезаны, поэтому считаю себя русским. Кстати, в Армении меня тоже особенно за своего не принимали никогда (улыбается). Знаете, есть такой философ — Дмитрий Галковский, который придумал новый термин «новиопы» — те, у кого все смешалось в родословной, люди без четкой национальной идентичности. Вот я именно такой. И я счастливый, потому что живу в России-матушке, моим родным языком является русский и я могу в оригинале читать наших великих писателей и поэтов, мастеров слова.

— Получается, что даже национальные блюда вы особо не выделяете?

— Конечно, я люблю вкусную еду, особенно домашнюю, приготовленную родными руками. Среди армянских действительно есть выдающиеся блюда. Но и среднеазиатская кухня, например, тоже прекрасна. Когда мы с родителями жили во Фрунзе, нынешнем Бишкеке, мне это запомнилось. Солнечный, зеленый город… И самые теплые воспоминания у меня о Ереване, где я учился в замечательной музыкальной школе. Вот недавно я там снимался, и меня буквально накрыла ностальгия, знаете, как в стихах Геннадия Шпаликова, когда «…мама молодая и отец живой». Это все была наша огромная страна. Потом я, как подающий надежды, попал в Минск, в уникальную школу-интернат, где готовили виолончелистов мирового масштаба, и там тоже было отлично.

— Ваша фамилия все же выдает армянские корни. А что означает ваша фамилия?

— О, это просто — Иван. Получается, что я Иван Иванов (улыбается).

Фото: instagram/oganesyan_officialgroup

— В Москву вы влюбились с первой встречи?

— Безусловно. Впервые в столице я оказался еще ребенком, и она мне сразу понравилась. Это чувство сохранилось на всю жизнь. Главное, теперь мне есть с чем сравнивать. Я несколько лет жил в Латвии — в Риге, в Италии — в Ломбардии, в Лекко, на озере Комо, сейчас вернулся и страшно доволен, потому что сильно скучал. На собственном опыте убедился, что лучше, чем Москва, места нет. Никто не предупреждал, что за рубежом далеко не идиллия, и не рассказывал, что соседствует с этими условными благами цивилизации.

— Вы практически гражданин мира. Как думаете, это состояние намного лучше, чем прошлая мощь СССР, когда у тебя 1/6 суши и пятнадцать республик можно считать своим домом?

— Это тема отдельного разговора, но лично меня уже не интересует интернациональный вопрос. Факт тот, что все граждане этих бывших республик, а ныне государств в России, в Москве прод о л ж а ют чувствовать себя как дома, и это нормально, а вот чувствуют ли себя столь же уютно русские в той же Армении, в Грузии, в Таджикистане и других государствах — это еще вопрос. И хорошо бы, если бы эта ситуация поменялась.

— По-вашему, москвичи радушны к приезжим?

— Важно, с каким настроем и запросом приезжаешь. Я приехал не покорять, а учиться, то есть с целью, и дурью моя голова не была занята. Тем более что у меня были великолепные примеры перед глазами: уважаемые люди, находящиеся в Москве, педагоги, и мне очень не хотелось их разочаровывать.

Фото: instagram/oganesyan_officialgroup

— На ваш теперь свежий взгляд, Москва сильно поменялась?

— Город стал значительно интеллигентнее, чище. Это приятно. Мы всегда ожидали, что столица будет похожа на европейский город, такая несколько навязываемая мечта, но очевидно, что она обрела собственное лицо и свою культурную составляющую. Ведь помимо того, что хорошеют улицы, набережные, возникают новые станции метро и дорожные развязки, мне по душе именно атмосфера нашего мегаполиса. Куда пойдешь в Старом Свете после шести вечера, кроме ресторана?! А у нас чудесные концерты классической музыки, театральные постановки на любой вкус, всевозможные выставки… То есть возможность не просто развлечься, а качественно провести время с целью саморазвития.

И только оторвавшись от этого многообразия, можно это понять. Моя старшая дочка Олеся давно живет в Лондоне, но когда приезжает сюда, оценивает Москву по достоинству, любит ее. Меня радуют люди с книгами в руках. В буржуазных странах я с удовольствием рассказывал, что у нас есть круглосуточные магазины, в которых можно не только приобрести продукты и технику, но и литературу. Там книжные магазины, работающие без перерыва, — диковинка. Мы по-прежнему самая читающая нация в мире! Какая бы у нас молодежь ни была: запутавшаяся, запутываемая… Именно эта любовь к чтению вселяет надежду.

И я горд, что мне повезло появиться на свет на той же земле, что и Александр Сергеевич Пушкин, и Федор Михайлович Достоевский!

ДОСЬЕ

Иван Оганесян, актер, родился 9 марта 1973 года в Саратове, в семье оперного певца и пианистки. Учился в ЦМШ при Московской консерватории, на музыкальном факультете РАТИ, а позже уже на актерском факультете. Как артист был в числе заложников на мюзикле «Норд-Ост» на Дубровке. Отец трех дочерей. Снимался в сериалах «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований», «Нюхач», «Случайный кадр», «Последний ход королевы», «Москва. Три вокзала» и других.