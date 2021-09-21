Мечта ученого Кубатбекова

Турсунбай Кубатбеков помогает студентам разобраться в анатомии домашних животных / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Переехав в Москву из Киргизии, Турсунбай Кубатбеков не только сделал успешную карьеру, став академиком РАЕН и профессором Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева, но и внес вклад в развитие животноводства. Теперь он автор научных трудов и учебников, а его студенты становятся кандидатами наук и докторами.

Со столицей у профессора связаны лучшие годы жизни. Здесь прошла его служба в армии, здесь он получил образование, создал семью, построил карьеру.

— Выбор профессии для меня не был мучительным: я родился и вырос в селе, в Токтогульском районе Киргизии, — замечает Турсунбай Сатытбаевич. — Животноводство всегда было неотъемлемой частью жизни. В итоге я окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (сейчас РУДН) и получил два диплома — зооинженера и переводчика с французского. А потом защитил диссертацию по овцеводству.

Пока учился, подрабатывал дворником, уборщиком в студенческой столовой, переводчиком в фирмах и даже у группы французов на Московском фестивале молодежи и студентов в 1985 году. Теперь на его счету более 300 изданных научных трудов по животноводству, 17 монографий, свыше 30 учебных пособий, три подготовленных кандидата и один доктор наук, еще трое докторантов готовятся к защите диссертаций.

Здесь же, в Москве, Турсунбай встретил свою жену. Теперь у них четыре дочери и сын. У старших уже семьи, младшие пока учатся.

— Всем, чего достиг в жизни, я обязан Москве, — улыбается Турсунбай Кубатбеков. — Это удивительный город: если ты по-настоящему принимаешь его, прикипаешь душой, то Москва обязательно даст тебе шанс найти себя. Главное — не бояться, не отступать от цели, идти к мечте.

Мечта у ученого тоже связана со вкладом в науку.

— Хочу подготовить как можно больше крепких специалистов, кандидатов и докторов наук, — признается профессор. — Любая страна сильна своим интеллектуальным потенциалом. Именно он гарантирует ей стабильность и успешность. И если мне удастся внести в это вклад, все было не зря.

Турсунбай Кубатбеков помогает студентам разобраться в анатомии домашних животных / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На вопрос о том, что же было в Москве самым трудным для него, он не задумываясь отвечает: «Русский язык».

— Я вырос в киргизской глубинке, и на бытовом уровне там говорили только на родном языке. В первый раз, когда я поступал в РУДН, провалил экзамен. Исправлений в диктанте тогда было больше, чем моего письма, — смеется Турсунбай.

Неудача только укрепила его желание учиться. За год на подготовительном отделении он усиленно занимался русским и поступил.

А за время учебы в вузе выучил еще французский, испанский и английский, чтобы больше не испытывать стыда за незнание языков.

— Думаю, что успеха достиг я благодаря сложностям, с которыми пришлось столкнуться. Мы усердно учились, чтобы устроить и свою жизнь, и жизнь детей, — рассуждает профессор.

Судя по результатам, ему это удалось.

КСТАТИ

Материалы для докторской диссертации ученый собирал зимой в горах, в Чуйской долине при морозе минус 40 и даже обморозил ноги. Но это изучение опорно-двигательного аппарата киргизских овец привело к открытиям и других ученых.