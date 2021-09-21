Дирижер Юрий Башмет хотел бы написать музыку о Московском НПЗ

Фото: Пресс-служба проекта «Открой#Моспром»

На Московском НПЗ побывал российский дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Во время экскурсии всемирно известный музыкант ознакомился с современной системой управления предприятием, а также с работой автоматизированной системы мониторинга воздуха. Визит состоялся в рамках проекта Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Открой#Моспром».

Специалисты предприятия рассказали об основах нефтепереработки и внедрении новых природоохранных технологий. Гости посетили инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера», которые обеспечивают практически замкнутый цикл потребления воды. Также участники экскурсии осмотрели площадку комплекса переработки нефти полного цикла «Евро+», который заменил сразу пять установок предыдущего экологического поколения.

— Я под огромным впечатлением от Московского НПЗ. Считаю, что это произведение искусства, — очень красиво. Если бы я был композитором, то написал музыку об этом заводе, — заявил в ходе экскурсии Юрий Башмет.

Напомним, это столичное предприятие посетили уже многие жители Москвы в рамках серии экскурсий по столичным заводам «Открой#Моспром». Попасть на предприятие, которое обеспечивает поставки на рынок Москвы и области, все желающие также могут благодаря проектам Музея Москвы. Завод стал частью экскурсионной программы музея по обновленному району Капотня.

— Столичные власти в последние годы сумели организовать и возглавить в Капотне настоящую революцию, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — Еще десять лет назад город имел в этом районе серьезнейшую экологическую проблему. Сама Капотня была символом заброшенности — символом неблагополучной рабочей окраины. Но предприятие благодаря сотрудничеству властей и владельцев НПЗ было модернизировано, и сейчас завод — один из самых чистых в стране. А скоро, возможно, будет и в Европе, потому что модернизация продолжается. Сама же Капотня стала, на мой взгляд, одним из самых благоустроенных районов Москвы. Здесь появились вполне приличные общественные пространства, фасады домов привели в порядок. На месте неряшливо заросшего берега Москва-реки появился современный парк, который тянется до соседнего района Марьино. Теперь по Капотне просто приятно гулять. В районе произошла настоящая «перезагрузка» — причем не только городского пространства, но и смыслов. В Москве на месте рабочего «спальника» появился еще один район «для жизни», где можно не только ночевать. Если учесть, что запахов там теперь практически не чувствуется, то, я думаю, скоро в Капотню зайдут девелоперы с проектами жилой застройки и торговых центров. Это уникальная история, когда вместе с предприятием сильно изменился и сам район, став таким же, как и завод, современным, с серьезным потенциалом развития.