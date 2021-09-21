Как освоить SMM, чтобы развивать свой проект: история выпускника центра «Профессионал»

Фото: Из личного архива

Москвич Родиславъ Осначъ долгое время искал свое призвание. Теперь он работает в собственном проекте, занят делом, которое считает важным и которое приносит ему удовлетворение. Это стало возможно благодаря новым знаниям, которые он получил в столичном учебном центре «Профессионал».

По образованию Родиславъ инженер, он окончил московский Институт автоматики и вычислительной техники. Какое-то время работал по специальности, пробовал себя в альпинизме, психологии, даже работал в милиции.

Со временем он понял, что хочет делиться с окружающими опытом по ведению здорового образа жизни.

— Мне всегда нравилось проводить коллективные мастер-классы, тренинги. Я владею различными видами гимнастики, в первую очередь занимаюсь на свежем воздухе. Это способствует воссоединению с природой, укрепляет душевное и физическое здоровье, — рассказал Родиславъ.

Через столичный центр занятости населения он узнал, что москвичи старше 50 лет могут бесплатно пройти переобучение по востребованным современным направлениям. Так мужчина решил освоить курс «SMM — продвижение в социальных сетях» в учебном центре «Профессионал». Обучение прошел дистанционно. Оно заняло около трех недель.

Сразу после окончания курса Родиславъ стал продвигать свои услуги и личный бренд в социальных сетях. Новые знания в области социальных медиа помогли ему привлечь к своему проекту широкую аудиторию.

Вскоре идейного и активного мужчину заметили и пригласили на работу тренером по оздоровительной гимнастике в проект «Московское долголетие». Он начал вести занятия для жителей столицы старшего поколения.

— Обучение помогло мне начать развиваться в направлении, которому я хочу посвятить свою жизнь, — поделился выпускник «Профессионала». — Сейчас я веду тренировки, параллельно оформляю самозанятость, развиваю свой блог и набираю группы для онлайн-занятий. Рад, что смог заявить о себе в социальных сетях и начать активно привлекать к своему проекту заинтересованных людей и единомышленников.

В холодное время года наставник проводит йогу и практики в спортивном зале, а летом занимается с группами на свежем воздухе. Теперь его приглашают на работу в фитнес-клубы и различные проекты. Родиславъ продолжает работать над своим собственным проектом и продвигать идею духовного развития в социальных сетях.

НА ЗАМЕТКУ

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичного департамента труда и соцзащиты. В центре для москвичей доступно более 60 программ в разных профессиональных сферах. Чтобы попасть на курсы, необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку. Также на сайте все документы можно заполнить онлайн.