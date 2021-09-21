Шахматы помогают общаться студентам из разных стран

Второкурсница НИТУ «МИСиС» Екатерина Якушина победила в соревнованиях по шахматам / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

21 сентября в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» стартовала Интернациональная спартакиада — 2021 среди студентов. В первый день провели соревнования по шахматам.

В зале университета слышны только перешептывания зрителей и щелчки шахматных часов. За столами — десять студентов, отстаивающих честь своих команд.

Второкурсница Екатерина Якушина — единственная девушка среди игроков. Но это ее не смущает — она даст фору всем своим соперникам.

Екатерина ловко переставляет шахматные фигуры на доске, сражая оппонентов своей скоростью. Пока соперник думает над своим ходом, девушка уже представила свой следующий шаг. Ее ход занимает буквально доли секунды, что становится преимуществом в блиц-шахматах. Помогает и опыт: девушка стала победительницей турнира.

— Я занимаюсь около девяти лет. Научил играть папа, — рассказывает Екатерина.

Языковой барьер, кстати, не мешает студентам из разных стран соревноваться между собой. Они, кажется, общаются только взглядами и передвижением фигур на клетчатой доске.

Организовал соревнования Клуб интернациональной дружбы НИТУ «МИСиС».

— У нас учится много иностранных студентов из 89 стран мира. И такие мероприятия для них не только веселое времяпрепровождение, но и помощь в адаптации.

Стараемся создать для них дружелюбную, домашнюю атмосферу, чтобы в Москве они чувствовали себя как дома, — говорит руководитель клуба Динислам Каппушев. — Ребятам мы предлагаем самые разные активности, чтобы каждый смог найти что-то свое. Плюс, конечно, смотрим на то, что мы можем провести в стенах вуза.

В следующие дни студентов будут ждать соревнования по армрестлингу, плаванию, подтягиванию, футболу и волейболу.