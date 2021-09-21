Десяток премьер на двоих

Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко / Фото: NVO / CC BY-SA 3.0

Старт новому сезону дали сразу в двух театрах, имеющих одни корни.

Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) открыл 103-й сезон, а «Новая опера», рождение которой стало результатом раскола в труппе именно Музтеатра, — 31-й сезон. Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что теперь «Новую оперу» возглавляет экс-директор Музтеатра Антон Гетьман.

«Новая опера» предложила в открытии Чайковского и Стравинского — первый акт из «Орлеанской девы» и «Царь Эдип», а следом — начало цикла симфонических программ, посвященного 130-летию со дня рождения Прокофьева. А МАМТ показал «Отелло» Верди в постановке Андрея Кончаловского. Балетный сезон стартовал постановкой «Жизель» Адана в редакции Лорана Илера, худрука балетной труппы театра.

Палитра премьер тоже очень разная. У «Новой оперы» лаконичная, явно нацеленная на эксклюзивность. Первая премьера сезона — 14 апреля 2022 года — «Мертвый город» Корнгольда, опера, за 100 лет ни разу не поставленная в России.

А под занавес сезона, 8 июля, будет и премьера Верди, тоже почти неизвестная в России опера «Стиффелио». МАМТ, имея и оперную, и балетную труппы, предлагает большее число премьер, а названия их в основном из числа хитов, заигрывающих с публикой.

Первой премьерой 22 октября станет балет «Ромео и Джульетта». Над новым спектаклем работают режиссер Константин Богомолов и хореограф Максим Севагин. Это первое обращение к балету одного из наиболее известных и ярких российских режиссеров драматического театра. И по определению ей гарантировано повышенное внимание.

Самой значимой оперной премьерой должна стать постановка «Риголетто» Верди режиссера Владимира Панкова, который тоже дебютирует, но в опере, а за дирижерским пультом будет Феликс Коробов.

А самой веселой премьерой сезона станет оперетта Оффенбаха «Робинзон Крузо». Над спектаклем будет работать Александр Титель.

Еще две оперы в «короткометражном формате» — «Н.Ф.Б.» Владимира Кобекина (российская премьера) и «Кроткая» Алексея Курбатова (мировая премьера) — будут посвящены 200-летию со дня рождения Достоевского. И балетная труппа обещает представить мировые премьеры — «В тональности соль мажор» Андрея Кайдановского и Blakeworksl Уильяма Форсайта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Борисов, директор музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко:

— Условия работы остаются непростыми. Причина тому и ограничения, вызванные пандемией, и ограниченность в финансовых средствах.

Острые дискуссии, присущие любому управленческому и творческому процессам, не исключают взаимного уважения, такта, возможности принимать совместные конструктивные решения.