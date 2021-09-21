Контрафактные сигареты вредят и здоровью, и госбюджету

Руководитель общественного движения «АнтиДилер» Денис Терсков во время рейда в магазине по продаже контрафактного табака. Он светит ультрафиолетовым фонариком на акциз, чтобы проверить его подлинность / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

21 сентября члены движения «АнтиДилер » провели рейд по табачным магазинам, где продают безакцизные сигареты. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, чем опасен контрафакт.

Надпись «Табак» красуется на неприметном ларьке на Новом Арбате. Сюда мы пришли за сигаретами вместе с руководителем общественного движения «АнтиДилер» Денисом Терсковым. Он покупает сигареты, чек ему не выдают.

На пачке вместо привычной надписи «Курение убивает» — казахские буквы. Судя по картинке с зародышем, это означает, что курение может быть причиной мертворождения. Денис Терсков достает из кармана ультрафиолетовый фонарик и светит на акцизную марку.

— Водяной знак видно, акциз может быть настоящим, только он не российский, а казахстанский, — объясняет Денис Терсков. — Любой иностранный акциз не гарантия того, что продукт безопасен для потребителя. Мы не знаем, что в нем.

Импортные сигареты в России продавать можно. Но для этого на них нужно получить российскую акцизную марку, которая выдается после проверки продукта. Продажа сигарет без нее — прямое нарушение закона, а именно статьи 171 Уголовного кодекса России.

С нарушителями борются сотрудники таможенных управлений.

— В этом году в Центральном федеральном округе мы завели 18 уголовных дел. Это в три раза больше, чем в прошлом. Изъято 22 миллиона пачек сигарет и 9 тонн табака, — рассказывает первый заместитель начальника Центральной оперативной таможни Валерий Ногаев.

Так, по данным Центрального таможенного управления, оборот нелегальных сигарет ежегодно лишает госбюджет 100 миллиардов рублей. Вся прибыль идет в карман никотиновым баронам. Налоги они, конечно же, не платят. Зато табачники наживаются на потребителях.

— Здесь пачка сигарет, которую я только что купил, стоит 150 рублей. Цена такая же, как в рознице, потому что место проходное, на Новом Арбате. А на окраинах Москвы такая пачка стоит 60 рублей. Так продавцы повышают спрос, — объясняет Денис Терсков.

Легальные сигареты столько стоить не могут, и это основной тревожный сигнал для потребителя. В июле 2021 года на табачные изделия установили минимальную розничную цену — 108 рублей за пачку. Все, что дешевле, — контрафакт. В магазине на Новом Арбате таких дешевых сигарет не нашлось. Зато на прилавке десятки других контрафактных. Здесь и продукция американских компаний без российских акцизов. Некоторые сигареты продаются поштучно. Это тоже запрещено законом.

— Покупатели сами просят продать одну или две сигареты, — объясняет продавец Низами Джаниев. — И пачки с надписями на казахском языке никого не смущают. У нас качественный табак, и покупатели хотят именно его.

Однако после вопроса, почему он не торгует в рамках закона, если так уверен в качестве товара, продавец растерялся.

— Так продают везде, — отвечает Низами Джаниев.

Результаты проверки антидилеры направят в МВД. Редакция «ВМ» также направила официальные запросы в МВД и Роспотребнадзор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли:

— В целом контрафактные сигареты бросают тень на весь малый ретейл. В этом году акциз подорожал на 20 процентов, а с ним и вся табачная продукция. А нелегальные сигареты продолжают продавать по тем же ценам. Уже есть соглашение о гармонизации акцизов к 2024 году, для Евразийского экономического союза они будут едиными. Но это не сделают за один день.