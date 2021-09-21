Сотрудники центра занятости «Моя работа» помогли студентам колледжей и вузов продумать профессиональную стратегию

Сотрудница центра занятости населения «Моя работа» Арина Литова (слева) рассказывает студентке Анастасии Селивановой о профтестировании. С его помощью девушка определила свои сильные качества, которые помогут ей построить карьеру следователя / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

21 сентября, во вторник, в Центре занятости населения «Моя работа» провели масштабную ярмарку вакансий для студентов и выпускников столичных колледжей и высших учебных заведений.

Студентка Образовательного комплекса градостроительства «Столица» Екатерина Губанова учится по специальности «ландшафтный дизайнер». Параллельно с этим она работает в кофейне. На ярмарку вакансий «Профи будущего» девушка пришла, чтобы узнать, как построить карьеру предпринимателя.

— У меня уже есть список своих авторских напитков. И я мечтаю открыть собственную кофейню. Карьерные консультанты в центре «Моя работа» подсказали мне, как действовать. А еще они разглядели во мне задатки бизнесмена, — рассказала Екатерина Губанова.

Другая участница ярмарки — Анастасия Селиванова — учится в том же колледже по специальности «юрист». Но свое будущее она видит не в собственной адвокатской конторе, а на службе в правоохранительных органах.

— Хочу стать следователем. Мне кажется, это достойная работа и я смогу себя в ней проявить, — пояснила Анастасия Селиванова. — На ярмарке мне помогли узнать, как я могу попасть на службу и что делать. Это замечательно, что консультанты центра помогают изменить свою жизнь к лучшему и начать заниматься тем, чем действительно хочешь.

На ярмарке представили свои вакансии более десятка крупнейших компаний Москвы. Новых сотрудников здесь искали представители банковской сферы, транспортных фирм, строительной отрасли и многих других областей.

А студенты смогли пройти первичное собеседование, чтобы побольше узнать о фирмах и предложениях для начинающих работников.

— Мы всегда ждем на работу молодых специалистов. У нас для них есть отдельные вакансии. Причем мы принимаем ребят как с профессиональными навыками, так и совсем зеленых. Мы готовы обучать молодые кадры, — рассказала ведущий специалист по персоналу столичной транспортной компании Людмила Акимова. — На подобных мероприятиях гораздо проще установить с ними контакт. Здесь студенты могут свободно задать любые вопросы, которые постеснялись бы озвучить на собеседовании в компании.

Участники прошли тесты, которые помогли им определить свои слабые и сильные стороны. Затем с ними поработали карьерные консультанты центра «Моя работа».

— Мы сопровождаем соискателя на всех этапах. Помогаем по результатам теста выбрать вакансии, соотносим их с личными предпочтениями и ожиданиями каждого обратившегося. Мы подсказываем, как составить резюме, и ведем клиента до трудоустройства.

Если с первого раза не вышло, вместе выбираем другую стратегию. Подключаем и соцсети: там тоже есть хорошие вакансии, — поделилась карьерный консультант центра «Моя работа» Мария Маклакова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня в Москве есть более 400 000 вакансий для молодых специалистов. Это в 2,5 раза больше, чем было до пандемии. Больше всего в сотрудниках нуждаются предприятия торговли — 81 000 вакансий. В сервисной индустрии ищут поваров, официантов и администраторов — 65 000 предложений. В IT-сфере свободно около 56 000 ставок. В этой индустрии спрос превышает предложение в 27 раз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Шкут, директор центра занятости населения «Моя работа»:

— Сейчас молодежь больше предпочитает работу в режиме онлайн. Большой популярностью пользуются вакансии SMM-менеджеров, маркетологов, дизайнеров и других похожих профессий. Но отрадно наблюдать, что есть ребята, которые готовы пойти и на рабочие специальности.

Но это не означает низкую заработную плату. Мы стараемся приглашать партнеров и работодателей, которые в среднем готовы платить молодежи от 60 до 70 тысяч рублей. Наше мероприятие посетили свыше 200 человек. Я надеюсь, что большинство из них найдут себе работу мечты.