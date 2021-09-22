Учимся соблюдать психологические границы попугая

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Попугай — любопытный озорник. Он довольно скоро привязывается к человеку, запоминает свое имя, откликается на него, но психологический комфорт пернатого напрямую зависит от ряда условий. Эксперты информационно-образовательного портала hvost.news знают,что к этой птице мало относиться просто хорошо, а также кормить и убирать клетку.

Также надо, например, чтобы клетка была приобретена нетесная. Попугаи — активны и свободолюбивы, им требуется просторное пространство, где можно играть, прыгать с жердочки на жердочку, не задевая прутья. Плюс ежедневно во избежание атрофии мышц и набора веса пернатого следует разрешать питомцу летать полчаса по квартире, предварительно закрыв окна, двери, выключив вентиляторы. Ловить потом осторожно, приманивая едой, ни в коем случае не тряпкой или сачком.

Местоположение клетки также имеет значение. Слишкомдушные, как и холодные помещения со сквозняком, категорически не подходят. Гостиная — оптимальный вариант. Пугливую птицу имеет смысл размещать у стены, в укромном углу, а болтливую — поближе к членам семьи. Попугаи — социальные существа, не чуждые иерархии, поэтому клетку лучше установить на среднем уровне, дабы не терялся контакт с окружающими.

В клетке, чтобы птице не было скучно, должны быть жердочки, лестницы, колокольчики, зеркальце, разные сменяемые игрушки, но, безусловно, не слишком много всего. И птичий дом обязан быть чистым. Раз в неделю его надо мыть горячей водой, насухо протирать, а дно заполнять крупными очищенными опилками или гранулированным кукурузным наполнителем.

Кроме того, если хозяин обеспечит друга парой, это будет здорово! Попугаи общительны, тем более с сородичами. А в одиночестве они чахнут, ведут себя агрессивно, выщипывают перья. Помимо этого, не стоит забывать, что попугаям требуется продолжительный отдых: 10–12 часов в сутки, причем в темной, изолированной от шума комнате, иначе от радостной и игривой птички не останется и следа. Дети, кошки, собаки не должны попугая беспокоить, пугать. Птице следует подарить ощущение уверенности в том, что клетка — это территория ее безопасности. И, разумеется, с подопечным надо чаще разговаривать, возможно, даже книги вслух читать. И попугай, привыкнув к компаньону, будет брать еду из рук, садиться на плечо и, кто знает, даже стараться поддержать беседу.

Что касается выбора корма для пернатого друга, то рекомендуем обратить внимание на премиальные бренды Fiory и Versele-Laga. Зерна в продукции этих производителей настолько свежие, что при посадке в грунт они прорастают, а это служит лучшим подтверждением качества!

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