Белый хозяин острова

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Сегодня секретами делится географ и биолог, московский ученый Михаил Стишов, двадцать с лишним лет изучавший Заполярье и Северный полюс.

— Михаилу Стишову прочили карьеру преподавателя, но он в двадцать с небольшим лет поехал на практику за полярный круг и... понял, что всегда будет туда возвращаться.

— Арктика красива гордой и неприступной красотой, — считает Михаил. — И, несмотря на холода, щедро заселена. Правда, не людьми. Согласно статистике, там проживают всего-то 2 331 000 человек. Одной Москвы на огромный регион не наберется! Хозяева тех земель и вод — белые медведи, киты нарвалы, моржи, тюлени, морские котики, северные олени и беломордые дельфины. А еще песцы и чайки. Человеку нужны нефть и минералы, скрытые под броней вечной мерзлоты, корабельные фарватеры в Ледовитом океане и недоступные врагу военные порты в холодных бухтах. И очень важно, чтобы, обживая Арктику и пользуясь ее природными дарами, человек не нарушил экологического равновесия.

— Что может заставить столичного жителя покинуть любимый город и уехать в буквальном смысле на край земли?

— Романтик я... Родился в семье геологов. Я всерьез увлекся зоологией, с шестого класса занимался в кружке юных биологов Московского зоопарка, выезжал с родителями в научные экспедиции — в Крым, Карпаты. Мне казалось, у меня одна дорога — в педагогический, но как-то на практике угодил на Север. И к 1 сентября опоздал в родную альма-матер. А что вы хотели: остров Врангеля, штормовая непогода. На материк «бортов» нет. Приезжаю в родной вуз, и там меня спрашивают: «Каких таких бортов?» Ну я объяснил, что это так на Севере зовут самолеты Ан-2. А начальник учебной части, представляете, сердится: «Все бы вам самолетами летать! Езжайте в следующий раз поездом, как простые советские люди!»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— А что такое «Медвежий патруль»?

— Климат на Земле меняется. Раньше воды у острова Врангеля были свободны ото льда несколько недель в году. А сейчас полгода ни льдинки не увидишь. Белые медведи на льду охотятся, рожают медвежат. Нет льда — на берег идут. В населенных пунктах — мусорки, а там даровая еда для косолапых. Это влечет рост числа случаев столкновения человека с медведем. Это не Умка из мультфильма, это голодная Умкина мамка, которая вполне может считать человека добычей. В 2006 году мы с товарищами по научной работе создали группу волонтеров, в задачи которых вошло урегулирование конфликтов между человеческим и медвежьим населением. Чтобы ни люди от лап и когтей не страдали, ни звери не получали пулю в лоб за покушение на человека. В Арктике сейчас действует восемь бригад, в состав которых входят ученые и лыжники-следопыты.

ДОСЬЕ

Михаил Стишов — москвич, кандидат наук. Выпускник Московского государственного педагогического института имени Ленина. Главный координатор проектов по сохранению биологического разнообразия Арктики. Сотрудник Международного фонда дикой природы, автор проекта «Медвежий патруль», спасшего сотни белых полярных медведей.