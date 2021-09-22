Универсальное напольное покрытие: чем выложить пол в детской, спортзале, кафе

Фото: Мария Лукина, «Вечерняя Москва»

В процессе ремонта выбор отделочных материалов имеет огромное значение. Особенно важно правильно подобрать напольное покрытие для детской комнаты и всей квартиры, чтобы оно соответствовало нормам экологии, отличалось износоустойчивостью и длительным эксплуатационным сроком.

Некоторые хозяева выбирают дешевый ламинат. Другие отдают предпочтение плитке. Однако существуют более современные материалы, которые в значительной степени превосходят традиционные аналоги. Среди них можно выделить инновационные виниловые напольные покрытия, прекрасно сочетающие в себе все перечисленные преимущества.

Отличительные особенности

Современное виниловое покрытие — это плитки, толщина которых варьируется в диапазоне 2.5-8.5 мм. Отличаются они многослойной структурой, и каждый слой имеет свое назначение. Производится плитка из первичного винила. Еще одним важным компонентом материала является минеральный наполнитель. Поверх такого слоя наносится декоративный пласт с HD-изображениями и композитный слой. Последний изготавливается из поливинилхлорида или полиуретана и обладает защитными свойствами. Среди наиболее важных преимуществ таких покрытий выделяют:

• экологическую чистоту;

• высокую износостойкость;

• устойчивость к механическим воздействиям и ударам;

• звукоизоляционные свойства;

• тепловой комфорт;

• влагостойкость.

В виниловых напольных покрытиях нет фенольных/меламиновых смол, поэтому они абсолютно безопасны для здоровья детей или взрослых. Он не скользит даже при наличии влаги на поверхности, в отличи, например, от мрамора.

Потребительские свойства

Под воздействием влаги паркетные или ламинатные покрытия разбухают. Это приводит деформации конструкции и выпаданию ее отдельных элементов. Современным виниловым полам материалам такая опасность не грозит – они обладают 100-процентной влагостойкостью, сохраняют эстетичный вид на протяжении продолжительного эксплуатационного периода.

Следует особенно отметить высокую износостойкость материала, которому присвоен 43 класса. Это означает, что напольное покрытие готово к интенсивной эксплуатации, выдержит многочисленные циклы уборок даже с использованием дизенфицирующих моющих средств. Кроме того, виниловый пол обладает хорошей ремонтопригодностью. В случае повреждения отдельной плитки она легко заменяется.

И, наконец, виниловая плитка представлена в самых разных расцветках. Она прекрасно имитирует бетонный пол, теплые и холодные оттенки дуба, сланцевый камень, цемент. В коллекциях виниловых полов можно подобрать решения как дома и дачи, так и для спортзалов или ресторанов.

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