Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Универсальное напольное покрытие: чем выложить пол в детской, спортзале, кафе

Полина Французова

Общество
Универсальное напольное покрытие: чем выложить пол в детской, спортзале, кафе
Фото: Мария Лукина, «Вечерняя Москва»

В процессе ремонта выбор отделочных материалов имеет огромное значение. Особенно важно правильно подобрать напольное покрытие для детской комнаты и всей квартиры, чтобы оно соответствовало нормам экологии, отличалось износоустойчивостью и длительным эксплуатационным сроком.

Некоторые хозяева выбирают дешевый ламинат. Другие отдают предпочтение плитке. Однако существуют более современные материалы, которые в значительной степени превосходят традиционные аналоги. Среди них можно выделить инновационные виниловые напольные покрытия, прекрасно сочетающие в себе все перечисленные преимущества.

Отличительные особенности

Современное виниловое покрытие — это плитки, толщина которых варьируется в диапазоне 2.5-8.5 мм. Отличаются они многослойной структурой, и каждый слой имеет свое назначение. Производится плитка из первичного винила. Еще одним важным компонентом материала является минеральный наполнитель. Поверх такого слоя наносится декоративный пласт с HD-изображениями и композитный слой. Последний изготавливается из поливинилхлорида или полиуретана и обладает защитными свойствами. Среди наиболее важных преимуществ таких покрытий выделяют:

• экологическую чистоту;

• высокую износостойкость;

• устойчивость к механическим воздействиям и ударам;

• звукоизоляционные свойства;

• тепловой комфорт;

• влагостойкость.

В виниловых напольных покрытиях нет фенольных/меламиновых смол, поэтому они абсолютно безопасны для здоровья детей или взрослых. Он не скользит даже при наличии влаги на поверхности, в отличи, например, от мрамора.

Потребительские свойства

Под воздействием влаги паркетные или ламинатные покрытия разбухают. Это приводит деформации конструкции и выпаданию ее отдельных элементов. Современным виниловым полам материалам такая опасность не грозит – они обладают 100-процентной влагостойкостью, сохраняют эстетичный вид на протяжении продолжительного эксплуатационного периода.

Следует особенно отметить высокую износостойкость материала, которому присвоен 43 класса. Это означает, что напольное покрытие готово к интенсивной эксплуатации, выдержит многочисленные циклы уборок даже с использованием дизенфицирующих моющих средств. Кроме того, виниловый пол обладает хорошей ремонтопригодностью. В случае повреждения отдельной плитки она легко заменяется.

И, наконец, виниловая плитка представлена в самых разных расцветках. Она прекрасно имитирует бетонный пол, теплые и холодные оттенки дуба, сланцевый камень, цемент. В коллекциях виниловых полов можно подобрать решения как дома и дачи, так и для спортзалов или ресторанов.

На правах рекламы

Ремонт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте