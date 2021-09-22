Верный помощник на века

Фото: Рixabay

В столичном регионе в 2022 году появится первое племенное хозяйство по разведению арабских лошадей. Эта порода ценится за великолепный внешний вид, грацию, выносливость и способность развивать высокую скорость. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, сколько стоит обучиться верховой езде и как кони помогают больным детям и взрослым почувствовать себя полноценной частью общества.

Старейший конно-спортивный клуб столицы «Измайлово» возобновил бесплатные экскурсии для взрослых и детей. На них можно узнать все об уходе за лошадьми и увидеть сердце комплекса — конюшни.

Сразу у входа на территорию комплекса посетителей встречает огромная белая лошадь. Точнее, ее статуя. Эта лошадь, попавшая сюда будто из детского мультика про заблудившегося в тумане ежика, — визитная карточка клуба.

— Эту статую создал скульптор Эрнест Гиляров, анималист, — объясняет экскурсовод — организатор спортивно-массовых мероприятий КСК «Измайлово» Анна Волгушева, которая сегодня будет нашим провожатым.

Первая мастерская скульптора находилась на Московском конном заводе № 1, где он лепил в основном лошадей. Наверное, именно поэтому «белая лошадь» получилась как живая.

— Ее размеры в точности совпадают с габаритами «позирующего» животного. Но на самом деле для коня это маленький рост, — говорит Волгушева.

Но такой «неформатный» конь очень полюбился офицеру-кавалеристу Михаилу Иванову, который был руководителем и главным тренером в учреждении 50 лет. Мужчина занимался со своей верной лошадью и достиг хороших результатов.

Рядом со скульптурой находится плац. На нем, несмотря на мелкий дождь, занимаются несколько всадников. Они отрабатывают с животными разные упражнения. Одна из лошадей выполняет задачу без ошибок, за что получает поглаживание.

— Михаил Иванов был первым, кто создал в Москве и в стране в целом культуру конного спорта для народа. До этого конкур и верховая езда в основном были прерогативой военных. Он также ввел традицию не просто приходить, кататься на лошади для развлечения и уходить. Ему было важно научить всадников общаться с лошадьми, ухаживать за ними, кормить, мыть, чистить. Этому же учат наши тренеры и сегодня. Взаимодействовать с лошадью нужно как с верным товарищем, а не просто использовать животное как спортивный снаряд, — рассказывает Анна.

Наконец мы доходим до святая святых клуба — конюшни. И первым на нас обращает внимание вороной мерин Вольфар. В его кличке, по традиции, есть первые буквы имен родителей. Его отца звали Влад, а мать — Фикса. Но у некоторых заводчиков есть своя система — каждый год федерация выделяет до трех букв, на которые можно назвать жеребят. Поэтому иногда только по первой букве можно узнать год рождения лошади.

Вольфар окидывает незнакомцев взглядом, будто оценивая, но достаточно быстро теряет интерес. По людским годам Вольфар — 17-летний подросток. А вот относительно своих собратьев он почти пенсионер. К 20 годам животное уже считается старым, хотя некоторые продолжают работать и соревноваться.

А тем временем наш экскурсовод приносит на стол перед стойлом Вольфара предметы, с первого взгляда похожие на инструменты хирурга. Единственная понятная вещь среди них — это подкова.

— Копыта лошадей — это их второе сердце. Если с ними что-то случится, животному будет дискомфортно, — объясняет Анна.

Но подковывают далеко не всех лошадей. Это всегда происходит по назначению ветеринара в зависимости от объема работы. Иногда могут подковать только передние ноги. Кони с твердыми копытами могут обойтись и вовсе без подков. Раз в несколько месяцев подковы меняют и состояние копыт проверяют щипцами.

— Лошади большие и сильные, но в то же время очень чувствительные и пугливые. Но они не любят показывать, что им больно, так как в дикой природе их сразу бы записали в «слабое звено», — говорит экскурсовод. — Лошадей можно назвать животными-жертвами. Поэтому чтобы проверить здоровье коня, и используются щипцы. Поднимается нога и немного сжимается копыто. Если реакции нет, то с лошадью все хорошо.

Но если она отдернула ногу или показала, что ей такая процедура не понравилось, значит, есть какие-то неудобства и вызывается ветеринар. Вольфара появление щипцов не смутило. Он вальяжно махнул хвостом и лизнул висящий в стойле кусок соли.

— Соль дает животному необходимые микроэлементы. Лошадь сама понимает, когда и сколько ей нужно съесть. Лишнего она точно не возьмет. Поэтому куски иногда могут висеть нетронутыми неделями, — говорит Анна.

Но главное лакомство у лошадей — сено. Чтобы разнообразить рацион, животных кормят злаковыми кашами. Но с осторожностью дают овес. В больших дозах он как кофе для человека — может вызывать гиперактивность. Тренер-преподаватель Ярослава Лукашина подходит к стойлу Вольфара с уздой в руках.

— Ну что, как у тебя сегодня настроение? Пойдем гулять? — интересуется она у мерина, на что тот отвечает энергичным ржанием.

Вместе с Ярославой Вольфар делает пару кругов по конюшне, чтобы размяться, а потом выходит на улицу. Мимо белой лошади черный конь проходит к плацу. Небольшая тренировка, мойка копыт, чтобы вернуться в стойло чистеньким. А потом можно и пообедать вкусным сеном.

Вопреки стереотипам, верховая езда — это не элитарный и дорогой вид спорта. Чтобы начать заниматься, достаточно просто шлема. Подойдет даже велосипедный. Для регулярных занятий можно купить специальные сапоги и шлем, но благодаря большому выбору найти экипировку можно на любой кошелек.

СПРАВКА

Конноспортивный клуб «Измайлово» был основан в 1935 году по инициативе маршала, трижды Героя Советского Союза Семена Буденного. Здание манежа и конюшни построили в классическом архитектурном стиле, характерном для 1960-х годов. Сейчас комплекс занесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В клубе могут тренироваться и арендовать стойла частные всадники.

Но основной упор делается на пони-спорт и программу для обучения новичков, тех, кто делает свои первые шаги в верховой езде. На территорию комплекса вход свободный.

Все желающие могут приехать и понаблюдать за лошадьми, тренировками с ними. Знакомство может помочь понять, подходят ли человеку конный спорт и верховая езда, или нет. Научиться сидеть в седле можно и в других школах Москвы, например КСК «Битца», клубах «Вороново», «Кремлевская школа верховой езды», «Белая дача», конном дворе «Савраска», Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» и других.

Скакуны — конкуренты нефти и хобби президентов

Во многих зарубежных странах конный спорт — показатель обеспеченности людей.

В испанском городке Сабуседо ежегодно проходит трехдневный фестиваль, главными героями которого являются лошади. Точнее, их дикие собратья. Фестивалю стрижки диких лошадей более 400 лет. Испанцы должны подстричь хвост и гриву. Сделать это нужно без палок и веревок для подмоги.

Во многих странах мира развита конная полиция. Например, в Великобритании их используют для поддержания порядка во время проведения футбольных матчей. Но и обычные улицы патрулируют полицейские кавалеристы.

Объединенные Арабские Эмираты, и в частности Дубай, можно назвать центром чистокровного коневодства на Ближнем Востоке. Чистокровные скакуны — одно из основных богатств государства, наравне с нефтью. Аравийские лошади — очень выносливые и быстрые в сравнении с другими породами.

— Но самые престижные соревнования проходят в Европе. В частности, это Германия, Франция и Бельгия. Там же очень хорошо развита и вся индустрия, связанная с лошадьми — от селекции и инфраструктуры до разработки методик тренировок, — рассказал главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

В Европе, по его словам, конный спорт за последние десять лет развился до высокого уровня почти во всех странах. В Италии, например, существует более пяти тысяч компаний и ферм, напрямую связанных с этим бизнесом. Разведение и уход за лошадьми помог организовать почти 50 тысяч рабочих мест.

— Верховая езда — это показатель благополучия государства, — отметил Белецкий.

В Америке, например, конный спорт — это очень дорогое удовольствие. Верховой ездой занималось немало президентов Соединенных Штатов. Поклонником лошадей и скачек можно назвать Джорджа Вашингтона, Теодора Рузвельта и Эндрю Джексона. Собственную конюшню имел Томас Джефферсон, а Рональд Рейган считал конный спорт самым лучшим видом отдыха и ездил в седле до самой старости.

С лошадьми связана и традиция президентских похорон в США. Конь без всадника, в стремена которого вдеты сапоги усопшего, участвуют в траурной церемонии.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эффект психотерапии

Екатерина Бакеева, исполнительный директор «Измайлово», член Президентского совета Федерации конного спорта РФ:

— Лошади не просто милые, но и полезные животные. Они могут лечить. Этот метод называется иппотерапия, он дает потрясающий эффект.

Дело в том, что температура тела у скакунов на два-три градуса больше, чем у людей. И когда человек соприкасается с лошадью и находится в постоянном движении, получается, что исходящее тепло положительным образом влияет на организм. Это если говорить просто о физике и химии, не затрагивая душу. Движения лошади синхронизируются со всадником, и у человека начинают работать такие группы мышц, которые в обычной жизни почти не задействованы.

Мало кто об этом говорит, но многие гинекологи и урологи прописывают иппотерапию своим пациентам. Много проблем возникает из-за застоя крови в органах малого таза. А когда вы ездите верхом, то вы час или больше сидите в таком положении, что кровь начинает приливать в эту область. От таких занятий может наладиться даже пищеварение. А еще иппотерапия подойдет страдающим от неврозов, ожирения, постоянно худеющим, людям с хронической усталостью, зависимостью от гаджетов...

Если же говорить о том, что «принято» в мире считать за иппотерапию — излечение хронически больных детишек, — то я позволю себе немного не согласиться с этим определением. Я считаю, что излечить это нельзя, если мы говорим о ДЦП, синдроме Дауна и других более серьезных вопросах. А вот помочь человеку с таким заболеванием находиться в обществе и чувствовать себя на равных с остальными — это да.

В нашем клубе мы много занимаемся с детьми, у которых есть пороговые заболевания. За 25 лет практики я видел ребят, которые только после иппотерапии начинали говорить, ходить, вникать и тянуться к своим сверстникам. Как это происходит? Например, ребенок хромает. Над ним из-за этого издеваются в школе. А когда он садится верхом, ему подтягивают стремя так, чтобы было удобно. И он может выступать на равных со здоровыми детьми. А когда такой ребенок начинает выступать и выигрывать на соревнованиях — все, психологические и физические зажатости проходят. Положительную динамику показывают и гиперактивные ребята, которые понимают, что лошадь может упрямиться, если он будет баловаться. Поэтому через год-полтора можно и не понять, с каким симптомом приходил ребенок.

Фото: Рixabay

А еще дети очень привязываются к лошадям. Они во время общения шепчут им свои секреты, которые не доверят родственникам. Можно сказать, что лошадь становится еще и психотерапевтом.

Одна девочка у нас заговорила. Ей было пять лет, и за это время она не произнесла ни слова. Все понимали, что она не глухонемая — просто есть какой-то барьер, который мешает овладеть речью. И через год она сказала то ли слово «стремя», то ли «седло», и все, речевой барьер пробился. К семи годам она начала разговаривать. И таких случаев бесчисленное множество.

Главное, что после завершения терапии не нужно проходить курс повторно. Нет, это не панацея. Дело в том, что я еще ни разу не видела, чтобы кто-то потом уходил от лошадей. По мере взросления, когда нужно поступать в университет, становится меньше времени. Но такие ребята все равно стараются хотя бы изредка приходить и проводить время с лошадьми или в седле.