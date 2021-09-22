Дом великого певца, где живет его тень

Научный сотрудник Дома-музея Федора Шаляпина Ирина Романова в святая святых учреждения — гримерке великого оперного певца / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

23 сентября Мемориальный дом-музей Федора Шаляпина празднует свой день рождения. Его открыли 33 года назад. Корреспондент «Вечерней Москвы» увидела личные вещи артиста, переданные его потомками, и встретилась с тенью великого певца.

Рядом с музеем посетителей встречает памятник Федору Михайловичу Шаляпину. Прямо за ним начинается забор, из-за которого выглядывает небольшой аккуратный домик, где жил певец.

— Его построили в XVIII веке. Одно из немногих зданий, которое сохранилось в Москве во время пожара в 1812 году, — говорит научный сотрудник музея Ирина Романова.

Дом в самом центре столицы оперный певец купил, кстати, за 106 тысяч рублей.

Перед заселением тут провели масштабные ремонтные работы: провели газ, электричество, водопровод. Новые жильцы даже купили телефоны и пылесос, который, как оказалось позже, так и не смогла освоить прислуга. Это здание приглянулось Шаляпину из-за системы отопления.

Артиста «кормил» его голос, и паровой обогрев ему не подходил — вредно для связок. А в доме на Новинском бульваре стояли голландские печи.

До Федора Шаляпина здесь жил литератор Степан Жихарев — друг Александра Пушкина. Последнего, кстати, очень любил сам артист. В его домашней библиотеке книги Пушкина соседствуют с томиками Ивана Тургенева и Уильяма Шекспира.

— Шаляпин был из бедной крестьянской семьи, поэтому в детстве у него не было своей библиотеки. Собирать коллекцию книг он начал почти сразу, как у него появились деньги. Ему в этом помогал близкий друг, писатель Максим Горький, — отмечает Ирина Романова.

А еще артист очень любил вкусно поесть. Его любимыми блюдами были пельмени в масле с бульоном, хорошо проперченный бефстроганов, солянка с оливками, каперсами и томатами. Ну а черную икру он мог есть не то что ложками — ведрами! За один присест Шаляпин съедал килограмм деликатеса.

В центре стола почетное место занимал самовар. Певец любил чай с бубликами и брусничным вареньем. Чай должен был быть именно из самовара, а баранки — нагретые на нем.

Но музей состоит не только из старинных вещей. Он развивается. Здесь есть интерактивные экраны, которые аккуратно вписаны в интерьеры. Они не отвлекают внимания. А в Белом зале, где стоит рояль Шаляпина, по стене время от времени прогуливается тень оперного певца.

Сейчас музей готовится к следующему празднику: в 2023 году будут праздновать 150-летие со дня рождения Шаляпина.

ИСТОРИЯ

Мемориальный дом-музей Федора Шаляпина открыли в 1988 году. Он стал филиалом Российского национального музея музыки. Инициатор открытия — первая жена оперного певца Иола Тарнаги. Шаляпин с семьей прожил в доме на Новинском бульваре с 1910 по 1922 год. Чтобы попасть в музей, нужно пройти по небольшому саду, в котором при жизни артиста были построены беседки, высажены липы, сирени и жасмин.