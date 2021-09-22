Дмитрий Ливанов: Физтех привлекает талантливую молодежь

Фото: Из личного архива Дмитрия Ливанова

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов рассказал о стратегии развития вуза до 2030 года. Комиссия Минобрнауки России 25 сентября проведет последний отборочный этап проектов.

— Какое направление станет приоритетным для развития МФТИ?

— Физтех создавали для реализации крупных проектов. Главный, на мой взгляд, стратегический проект, который будет реализовывать вуз, — «Физтех — движущая сила технологических переходов». Перед страной стоят цели перейти на новые источники энергии, увеличить использование безуглеродных технологий. Так что мы будем и дальше развивать эти направления.

— К 2030 году вы планируется увеличить количество студентов почти до десяти тысяч человек. За счет чего?

— Мы серьезно нарастим прием студентов в магистратуру и аспирантуру. И будем привлекать еще больше иностранных студентов. Физтех сейчас идет по пути интернационализации, и мы хотим быть привлекательным местом для обучения талантливых школьников и молодых людей не только из России, но и из других стран.

А еще мы хотим дать возможность выпускникам бакалавриата из разных вузов иметь возможность поступить к нам в магистратуру и стать хорошими специалистами, учеными, инженерами, управленцами. Естественно, уровень требований будет крайне высоким, как и всегда.

— Вы хотите увеличить среди выпускников количество нобелевских лауреатов. Как планируете сделать это?

— Трудно прогнозировать, кем станут выпускники. Но сегодня есть только два нобелевских лауреата, которые окончили российские вузы. Это выпускники МФТИ Андрей Гейм и Константин Новоселов. И конечно, мы рассчитываем, что и в будущем наши ребята будут успешны в науке. Наш вуз — живой организм. Он постоянно обновляется, развивается, идет в ногу со временем и иногда даже опережает его. Это и дает шанс делать новые открытия.

ДОСЬЕ

Дмитрий Ливанов родился 15 февраля 1967 года в Москве. В 1990 году с отличием окончил физико-химический факультет НИТУ «МИСиС», через два года защитил диссертацию.

В 2003 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Написал более 60 научных работ. С 2012 по 2016 год был министром образования и науки России.