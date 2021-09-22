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Дмитрий Ливанов: Физтех привлекает талантливую молодежь

Юлия Панова

Общество
Дмитрий Ливанов: Физтех привлекает талантливую молодежь
Фото: Из личного архива Дмитрия Ливанова

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов рассказал о стратегии развития вуза до 2030 года. Комиссия Минобрнауки России 25 сентября проведет последний отборочный этап проектов.

— Какое направление станет приоритетным для развития МФТИ?

Физтех создавали для реализации крупных проектов. Главный, на мой взгляд, стратегический проект, который будет реализовывать вуз, — «Физтех — движущая сила технологических переходов». Перед страной стоят цели перейти на новые источники энергии, увеличить использование безуглеродных технологий. Так что мы будем и дальше развивать эти направления.

— К 2030 году вы планируется увеличить количество студентов почти до десяти тысяч человек. За счет чего?

— Мы серьезно нарастим прием студентов в магистратуру и аспирантуру. И будем привлекать еще больше иностранных студентов. Физтех сейчас идет по пути интернационализации, и мы хотим быть привлекательным местом для обучения талантливых школьников и молодых людей не только из России, но и из других стран.

А еще мы хотим дать возможность выпускникам бакалавриата из разных вузов иметь возможность поступить к нам в магистратуру и стать хорошими специалистами, учеными, инженерами, управленцами. Естественно, уровень требований будет крайне высоким, как и всегда.

— Вы хотите увеличить среди выпускников количество нобелевских лауреатов. Как планируете сделать это?

Трудно прогнозировать, кем станут выпускники. Но сегодня есть только два нобелевских лауреата, которые окончили российские вузы. Это выпускники МФТИ Андрей Гейм и Константин Новоселов. И конечно, мы рассчитываем, что и в будущем наши ребята будут успешны в науке. Наш вуз — живой организм. Он постоянно обновляется, развивается, идет в ногу со временем и иногда даже опережает его. Это и дает шанс делать новые открытия.

ДОСЬЕ

Дмитрий Ливанов родился 15 февраля 1967 года в Москве. В 1990 году с отличием окончил физико-химический факультет НИТУ «МИСиС», через два года защитил диссертацию.

В 2003 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Написал более 60 научных работ. С 2012 по 2016 год был министром образования и науки России.

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