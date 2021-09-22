Гель и таблетки — ужин для рыжих усатых вредителей

Корреспондент «ВМ» Вероника Ушакова обрабатывает кухню парикмахерской от тараканов. В ее руках — генератор холодного пара. Вредители уничтожаются с помощью воды, смешанной с инсектицидами / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Обработать помещение от вредителей и сделать это безопасно (что особенно важно на фоне последней трагедии, когда семья отравилась арбузом), для людей — возможно. Корреспондент «Вечерней Москвы» испытала на себе профессию дезинсектора и обработала парикмахерскую от тараканов.

Крыса и таракан в обнимку исполняют последний танец. У вредителей на глазах слезы. Плакат с таким изображением встречает меня прямо на входе в офис компании, которая занимается дезинсекцией. Меня встречает врач-дезинфектор Николай Дубнин. Вместе с ним мы сегодня и отправимся на обработку парикмахерской. Казалось бы, откуда там взяться насекомым?

— Тараканы — это проблема житейская. Они могут завестись даже в чистой парикмахерской, — объясняет Николай.

Врач-дезинфектор выдает мне защитный костюм: хлопчатобумажный комбинезон с длинными рукавами. Я надеваю экипировку. Сверху — белую защитную куртку с капюшоном, респиратор, похожий на противогаз, и перчатки.

Николай берет сумку с необходимыми препаратами.

— Теперь идем в парикмахерскую. Она через дорогу. Администратор рассказала, что там много тараканов. Они вылезают на стойку ресепшена, падают горами с тетрадей. Иногда пробегают по полкам с укладочными средствами. Но особенно любят туалет и кухню, — рассказывает Дубинин.

Заходим внутрь. Салон выглядит стильно и аккуратно. Трудно представить, что здесь водятся вредители. Николай Дубинин выдает мне тюбик-шприц с гелем внутри.

— Это первый этап обработки. Гель нужно нанести аккуратными точками на расстоянии около метра друг от друга по периметру помещения, а также в труднодоступных местах: туда, где больше всего тараканов, — инструктирует Николай.

Отправляюсь на небольшую кухню. Стараюсь наносить аккуратные маленькие капли под раковину, между трубами, за стиральной машиной. Однако удается это с трудом: местами гель неровно размазывается и растекается по поверхности. Неровности поправляю бумажной салфеткой. Нельзя же портить имидж дезинсектора! Капаю гель на трубы в туалете и под стойку ресепшена.

— Тараканы этот гель съедят. А для людей он безвреден, — объясняет Николай.

Ну все, дорогие усатые друзья, вот вам и ужин, приятного аппетита. А теперь десерт: сладкая таблетка. Ее я кладу в специальную клеевую ловушку в форме домика. Их расставляю подальше от посторонних глаз.

Следующее оружие — генератор холодного тумана. Мы заправляем его водой и инсектицидами. Они опасны для человека только при вдыхании.

— Пелитроидом нельзя отравиться через пищу, даже если он попадет на нее. Да и такую еду есть будет просто невозможно. Это вещество очень вонючее. Мы пробовали брызгать раствор на арбуз и съедали его — очень горько и невкусно, — рассказывает Николай. — Такую «химическую войну» не стоит устраивать везде. Только когда тараканов очень много.

И последнее оружие — порошок. Это инсектицид, смешанный с тальком.

— В Москве мало дезинсекторов, которые применяют такой порошок. Потому что далеко не все умеют им пользоваться. Это трудоемкий процесс. С ним работать сложнее, чем с генератором пара, — рассказывает Николай.

Врач добавляет, что его особенно любят использовать в общепите. Порошок летает не так сильно, как пар из генератора. Мы насыпаем эту смесь также во все места, где могут прятаться насекомые. Дезинсекция завершена. Запах химикатов стоит по всей парикмахерской. Заказчик принимает работу.

Теперь оставляем помещение проветриваться. Николай говорит, что часа через три следов от запаха не останется.

— Дезинсектору важно поддерживать связь с клиентами. Теперь сотрудники будут отслеживать, стало ли меньше тараканов, — говорит Николай. — Ошибочно думать, что тараканы могут прибежать снова. При правильной обработке этого не будет. Ошибочно обвинять соседей в появлении насекомых. Тараканы — это всегда локальная проблема. И при обработке они не будут убегать в новое место и возвращаться обратно.

ВАЖНО

Для профилактики тараканов используют клеевые ловушки. Одного такого «домика» хватает на полгода, пока не высохнет липкий слой. Обработка помещения гелем дает результат в течение недели. А от распылений генератором пара эффект краткосрочный. Тараканы лежат мертвыми уже на следующее утро.

Врач-дезинфектор Николай Дубинин отмечает, что прибегать к услугам специалистов зачастую нет необходимости. С проблемой можно справиться самостоятельно: нужно купить средства и использовать их по инструкции. А при вызове дезинсекторов важно обратить внимание на препараты, которые они предлагают. У недобросовестных работников существует методика «подъема» — попытка навязать более дорогой препарат. Не следует соглашаться и на хлорофос или карбофос. У них резкий, неприятный запах.