Воспользоваться избирательным правом теперь можно даже из космоса

Летчик-космонавт Олег Новицкий проголосовал из космоса на портале mos.ru / Фото: Роскосмос

Участники дистанционного электронного голосования отмечают прежде всего его удобство. Москвичи смогли сделать свой выбор, не отвлекаясь от семьи или работы. Более того, некоторые из них находились далеко от столицы.

Для участия в онлайн-выборах всем, кто успел на них зарегистрироваться, нужно было любое устройство с выходом в интернет — будь то стационарный компьютер или мобильный телефон. Так, дистанционно проголосовали, например, президент России Владимир Путин, который в дни выборов вынужден был соблюдать самоизоляцию, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Из рабочего кабинета в Доме правительства сделал свой выбор премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Все просто, понятно, а, главное, — удобно, — поделился впечатлениями он. — Спешить никуда не надо. Делаешь выбор буквально одним кликом.

Мэр Москвы Сергей Собянин, который решил проголосовать с помощью смартфона, отметил, что это еще и безопасно: в период пандемии не обязательно было идти на избирательные участки, рискуя подхватить коронавирус или другую инфекцию. С ним солидарны и медики. При этом врачам электронное голосование дало возможность выполнить свой гражданский долг, не отвлекаясь от прямых обязанностей.

— Мы много говорим о цифровизации медицины, которая должна быть удобна нашему пациенту, поэтому не использовать цифровой вариант электронного голосования было бы непоследовательным, — считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. — Лично для себя я вижу в нем несколько плюсов: тебе не надо никуда ехать, а значит, ты не отрываешься от своих пациентов.

Для некоторых избирателей электронный формат стал единственно возможным способом проголосовать.

— Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан, — сказал инженер по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе «Севморпуть» Александр Шерстобитов. В дни выборов москвич находился в Баренцевом море. — В условиях командировки электронное голосование — наиболее удобный для меня вариант.

Об этом же сказала и москвичка Дарья Портнова. Она работает нефтяником, поэтому проголосовала онлайн, находясь в Ханты-Мансийске. Из соседней Томской области пришел в Москву электронный голос от пилота-инструктора Ивана Нерусина.

— Дистанционный способ голосования — интересное направление, особенно для тех, кто, как и я, занимается авиацией, — подчеркнул он. — Иногда приходится ездить по командировкам и, соответственно, такой способ голосования очень удобен.

Никаких сложностей у него не возникло, как и у летчика-космонавта Олега Новицкого. Житель Москвы, Герой России проголосовал с борта Международной космической станции.

— Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек, даже из космоса, — резюмировал он.