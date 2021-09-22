Врачи предотвратили опасное осложнение

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врачи городской клинической больницы № 52 спасли больного коронавирусом пациента, предотвратив у него развитие смертельно опасного осложнения. Подробности 22 сентября рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

В учреждение, которое перепрофилировано под оказание помощи пациентам с ковидом, в тяжелом состоянии поступила женщина с подтвержденным COVID-19.

У нее было подозрение на панкреатит и панкреонекроз — омертвение тканей поджелудочной железы. Однако при осмотре и после КТ врачи приемного отделения больницы подтвердили у пациентки мезентериальный тромбоз — опасное заболевание, при котором тромб перекрывает кровоток в сосуде, кровоснабжающем кишечник.

— Одним из последствий COVID-19 является существенное повышение риска тромбоза как в крупных, так и в мелких кровеносных сосудах. Одним из самых опасных осложнений является тромбоз сосудов кишечника. Если не выявить его в первые часы, возникает некроз кишечника, приводящий к необратимым последствиям буквально за считаные часы, — пояснил эндоваскулярный хирург Станислав Корзунов.

Чтобы спасти жизнь пациентки, врачи выполнили пункцию левой лучевой артерии в нижней трети предплечья, а к месту тромбоза провели тромбаспиратор. Далее уже с помощью вакуума извлекли тромб.

— Сегодня нам доступны малоинвазивные техники, позволяющие «адресно» работать с пораженным участком кровеносного сосуда и в буквальном смысле спасать пациентам жизнь, — добавил Станислав Корзунов, проводивший операцию.

Благодаря слаженной работе специалистов пациентка пошла на поправку, продолжая лечиться от коронавируса.