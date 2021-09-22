Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Врачи предотвратили опасное осложнение

Анна Соловьева

Общество
Врачи предотвратили опасное осложнение
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врачи городской клинической больницы № 52 спасли больного коронавирусом пациента, предотвратив у него развитие смертельно опасного осложнения. Подробности 22 сентября рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

В учреждение, которое перепрофилировано под оказание помощи пациентам с ковидом, в тяжелом состоянии поступила женщина с подтвержденным COVID-19.

У нее было подозрение на панкреатит и панкреонекроз — омертвение тканей поджелудочной железы. Однако при осмотре и после КТ врачи приемного отделения больницы подтвердили у пациентки мезентериальный тромбоз — опасное заболевание, при котором тромб перекрывает кровоток в сосуде, кровоснабжающем кишечник.

— Одним из последствий COVID-19 является существенное повышение риска тромбоза как в крупных, так и в мелких кровеносных сосудах. Одним из самых опасных осложнений является тромбоз сосудов кишечника. Если не выявить его в первые часы, возникает некроз кишечника, приводящий к необратимым последствиям буквально за считаные часы, — пояснил эндоваскулярный хирург Станислав Корзунов.

Чтобы спасти жизнь пациентки, врачи выполнили пункцию левой лучевой артерии в нижней трети предплечья, а к месту тромбоза провели тромбаспиратор. Далее уже с помощью вакуума извлекли тромб.

— Сегодня нам доступны малоинвазивные техники, позволяющие «адресно» работать с пораженным участком кровеносного сосуда и в буквальном смысле спасать пациентам жизнь, — добавил Станислав Корзунов, проводивший операцию.

Благодаря слаженной работе специалистов пациентка пошла на поправку, продолжая лечиться от коронавируса.

Читайте также:
КоронавирусспасениеВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте