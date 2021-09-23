Педагог, журналист и социальный работник в одном лице: история неслышащей москвички, которая занимается любимым делом

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

23 сентября отмечается Международный день жестовых языков. В Москве проживает порядка 6 тысяч людей с нарушениями слуха. Одна из них — специалист столичного реабилитационного центра Марина Аврина. Она пользуется слуховым аппаратом, владеет русским жестовым языком. Москвичка награждена сразу несколькими почетными грамотами за свой вклад в помощь слабослышащим и глухим людям. Рассказываем ее историю.

В Реабилитационном центре для инвалидов «Ремесла» (РЦдИ «Ремесла») москвичи с инвалидностью занимаются в творческих мастерских. Они создают скульптуры, разрабатывают дизайн одежды, шьют игрушки, обрабатывают фотографии, танцуют. Об успехах реабилитантов, нововведениях центра и других новостях с начала 2021 года в социальных сетях учреждения рассказывает Марина Аврина. Москвичка создает и публикует фото, а также видеоконтент на жестовом языке.

Свой профессиональный путь Марина начинала как педагог. Она с детства хотела быть учителем, а благодаря своему стойкому характеру, помощи педагогов-дефектологов и поддержке родителей эту мечту удалось осуществить. Окончив МПГУ имени В. И. Ленина с красным дипломом, Марина 20 лет работала сурдопедагогом для детей с нарушениями слуха.

После этого наступил период журналистской карьеры: в течение 7 лет Марина готовила материалы для газеты «Мир глухих» и официального сайта Московской городской организации Всероссийского общества глухих (МГО ВОГ) в качестве корреспондента.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Москва становится все более доступной для людей с нарушениями слуха. Увеличилось количество телевизионных передач с субтитрами, в общественном транспорте звуковая информация дублируется бегущей строкой. С приходом ЕМИАС записаться к врачам стало гораздо легче. А с 2020 года в столице заработал неголосовой сервис «Говори руками» столичного Департамента труда и соцзащиты. С его помощью можно вызвать экстренные службы или обратиться в другие госучреждения. По видеосвязи люди общаются с сурдопереводчиками, — рассказывает Марина Аврина.

Свою работу в РЦдИ «Ремесла» Марина начала не так давно и сразу понравилась новым коллегам. Коллектив всецело поддерживает ее творческие инициативы. Сегодня Марина не только журналист, но и специалист по социальной работе. Вера в себя, постоянное самообразование, коммуникабельность помогают Марине реализовываться.

— Это такой человек, который излучает позитив. Всегда с юмором — то ироничным, то мягким. А как сотрудник Марина Алексеевна практически безупречна: все в срок, все четко, от нее постоянно исходит инициатива по улучшению качества жизни других людей, — делится Татьяна Шинкарева, директор РЦдИ «Ремесла».

За стенами центра «Ремесла» Марина — мама двоих детей, ветеран труда, обладатель почетной грамоты от столичного Департамента труда и соцзащиты за многолетнюю и плодотворную деятельность по социальной реабилитации и интеграции инвалидов по слуху (2017 год).

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