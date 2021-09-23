Жизненные драмы курортного города

Фото: пресс-служба АО «Телеканал «НТВ»

27 сентября телеканал НТВ порадует нас новым премьерным показом — медицинской драмой «Метод Михайлова». В центре захватывающей истории — талантливый врач, хирург Максим Михайлов. Его роль в картине играет популярный российский актер театра и кино Александр Устюгов.

Максим Михайлов возвращается в родной город, чтобы помочь матери, у которой подозревают раннюю стадию болезни Альцгеймера. Он устраивается на работу в местную больницу и в первый же рабочий день проходит серьезное испытание: к нему попадает пациентка с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Михайлов обследует девушку и понимает, что до областной больницы она не доедет. Он оперирует сам, несмотря на огромный риск. Операция проходит успешно, но на следующий день под предлогом необходимой реабилитации Софью переводят в областную больницу. Позже Михайлов узнает, что по дороге пациентка скончалась. Он подозревает, что смерть девушки неслучайна, и начинает собственное расследование.

— В этом проекте интересна вся история. Важно понять ее, потому что жанр для меня специфический, — рассказал исполнитель главной роли Александр Устюгов.

— Дополнительная нагрузка в сериале — это медицинская терминология. Имитировать операции, резать пациентов, держать инструменты было проще, чем ее произносить. В сериале пересекаются три сюжетные линии: медицинская, лирическая и детективная, которая, надеюсь, будет держать зрителя в напряжении.

В каждой серии главный герой будет сталкиваться с необычными случаями, упрямыми пациентами и их жизненными драмами.

Кроме Александра Устюгова, в сериале также снимались известные актеры театра и кино Татьяна Рассказова, Владимир Веревочкин, Кристина Корбут, Анна Миклош, Геннадий Смирнов, Владимир Селезнев и другие.

Не пропустите премьеру нового отечественного сериала — будет интересно!