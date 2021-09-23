Тыква, спорт и компьютерные очки: как предотвратить возрастную потерю зрения

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Чаще всего первые изменения в работоспособности зрения проявляются после 40–45 лет. Чтобы предотвратить это возрастное ухудшение, необходимо рационально питаться, заниматься спортом и работать в грамотно оборудованном пространстве. Об этих и других способах сохранить зрение как можно дольше «Вечерней Москве» рассказала врач-офтальмолог Essilor Academy Ольга Булгакова.

Почему зрение портится

Причины возрастного ухудшения зрения лежат в анатомии и физиологии глаза, объяснила собеседница «ВМ». Аккомодационный аппарат, отвечающий за способность видеть на разных расстояниях, «изнашивается».

— Аккомодационный аппарат глаза полностью формируется к подростковому возрасту и сохраняет максимальную работоспособность примерно до 20 лет. Это своеобразный пик, после которого его функция постепенно снижается. Этому подвержены все: люди с близорукостью, дальнозоркостью и даже те, кто никогда не жаловался на зрение, — заключила Булгакова.

Как предотвратить потерю зрения после 40 лет

Существует несколько универсальных рекомендаций, которые помогут позаботиться о зрении заранее. В первую очередь рекомендуется регулярно посещать врача-офтальмолога. Лучше всего делать это не реже одного раза в год, чтобы своевременно лечить воспалительные и инфекционные заболевания глаз, пояснила собеседница «ВМ».

Помимо этого, следует вести здоровый образ жизни: рационально питаться, проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и заниматься спортом, добавила Булгакова.

— Рацион должен быть сбалансированным и насыщенным витаминами. Особенно полезны овощи и фрукты с высоким содержанием витамина А: морковь, шпинат, тыква, батат, абрикосы. Также нужно чаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом, — поделилась эксперт.

Важно грамотно оборудовать рабочую зону. По возможности стоит избегать работы в темноте. Для тех, кто проводит много времени за компьютером, подойдут специальные очки с защитой от синего света монитора. При этом он должен находиться примерно на расстоянии вытянутой руки от глаз, посоветовала Булгакова.

Она подчеркнула, что необходимо давать глазам отдых при длительных зрительных нагрузках.

Как скорректировать плохое зрение

По словам офтальмолога, сегодня необязательно носить привычные «очки с плюсовыми линзами» для коррекции испорченного зрения. Существует гораздо более современный и удобный способ — использование «мультифокусных линз».

— Долгое время единственным работающим средством коррекции пресбиопии (неспособности рассмотреть мелкий шрифт на близком расстоянии — прим. «ВМ») были очки с плюсовыми линзами, которые надевались при работе на близких расстояниях. Сегодня есть более эффективный и удобный в применении способ — очки с мультифокусными линзами. Они позволяют легко фокусироваться на предметах, расположенных на разных дистанциях — ближней, средней, дальней. Для разных ситуаций достаточно иметь всего одни очки, — объяснила Булгакова.

Она также упомянула, что оптическая сила в таких современных линзах нарастает плавно. В связи с этим процесс фокусировки протекает максимально комфортно для глаз.